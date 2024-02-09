Вступ України до ЄС. Єврокомісія визначила терміни надання умов для перемовин

Для Європейського Союзу прогрес України "є вражаючим", оскільки країна досягає великих результатів в умовах жорстокої війни на виживання нації.
Єврокомісія дає надію Україні
Єврокомісія розраховує протягом найближчих тижнів бути готовою надати рамкові умови для переговорів про вступ України в Європейський союз.
Про це на брифінгу заявила спікерка Єврокомісії Ана Пісонеро.
Спікер також прокоментувала заяви окремих політиків про те, що для України нібито є особливі умови та преференції на шляху до членства в Євросоюзі.
Очевидно, що немає жодних скорочень у процесі розширення. Цей процес заснований на досягненнях. Ми маємо дуже чіткі дані в нашій доповіді про те, що було зроблено Україною, щоб досягти сучасного стану.
За її словами, для Євросоюзу прогрес України "є вражаючим", оскільки країна досягає таких результатів в умовах війни.
Пісонеро зазначила, що українці зберігають працездатність парламенту та продовжують впроваджувати реформи.
Переговори щодо вступу України в ЄС
У грудні лідери країн-членів Євросоюзу під час саміту схвалили початок переговорів щодо вступу України до блоку.
Це сталося, незважаючи на погрози Угорщини заблокувати таке рішення – прем'єр Віктор Орбан просто відмовився брати участь у голосуванні щодо вступних переговорів.
Фактично переговори про вступ України до ЄС поки не розпочалися. Як розповіла нещодавно посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова, переговори можуть стартувати навесні.
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