Вступление Украины в ЕС. Еврокомиссия определила сроки предоставления условий для переговоров

Для Европейского Союза прогресс Украины "впечатляющий", поскольку страна достигает больших результатов в условиях жестокой войны на выживание нации.

Еврокомиссия дает надежду Украине

Еврокомиссия рассчитывает в ближайшие недели быть готовой предоставить рамочные условия для переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.

Об этом на брифинге заявила спикер Еврокомиссии Ана Писонеро.

Я не могу быть более конкретной в вопросе временных рамок подготовки рамочных условий, но работа по подготовке переговорных рамок продвигается. Есть основания полагать, что мы должны быть готовы представить их странам-членам в течение следующих недель, мы надеемся. А.Писонеро Спикер Еврокомиссии

Спикер также прокомментировала заявления отдельных политиков о том, что для Украины якобы есть особые условия и преференции на пути членства в Евросоюзе.

Очевидно, что нет никаких сокращений в процессе расширения. Этот процесс основан на достижениях. У нас очень четкие данные в нашем докладе о том, что было сделано Украиной, чтобы достичь современного состояния.

По ее словам, для Евросоюза прогресс Украины "впечатляющий", поскольку страна достигает таких результатов в условиях войны.

Писонеро отметила, что украинцы сохраняют работоспособность парламента и продолжают проводить реформы.

Переговоры по вступлению Украины в ЕС

В декабре лидеры стран-членов Евросоюза во время саммита одобрили начало переговоров по вступлению Украины в блок.

Это произошло, несмотря на угрозы Венгрии заблокировать такое решение – премьер Виктор Орбан просто отказался участвовать в голосовании по вступительным переговорам.

Фактически, переговоры о вступлении Украины в ЕС пока не начались. Как рассказала посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова, переговоры могут стартовать весной.