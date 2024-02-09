Вступление Украины в ЕС. Еврокомиссия определила сроки предоставления условий для переговоров

Для Европейского Союза прогресс Украины "впечатляющий", поскольку страна достигает больших результатов в условиях жестокой войны на выживание нации.
Еврокомиссия дает надежду Украине
Еврокомиссия рассчитывает в ближайшие недели быть готовой предоставить рамочные условия для переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.
Об этом на брифинге заявила спикер Еврокомиссии Ана Писонеро.
Спикер также прокомментировала заявления отдельных политиков о том, что для Украины якобы есть особые условия и преференции на пути членства в Евросоюзе.
Очевидно, что нет никаких сокращений в процессе расширения. Этот процесс основан на достижениях. У нас очень четкие данные в нашем докладе о том, что было сделано Украиной, чтобы достичь современного состояния.
По ее словам, для Евросоюза прогресс Украины "впечатляющий", поскольку страна достигает таких результатов в условиях войны.
Писонеро отметила, что украинцы сохраняют работоспособность парламента и продолжают проводить реформы.
Переговоры по вступлению Украины в ЕС
В декабре лидеры стран-членов Евросоюза во время саммита одобрили начало переговоров по вступлению Украины в блок.
Это произошло, несмотря на угрозы Венгрии заблокировать такое решение – премьер Виктор Орбан просто отказался участвовать в голосовании по вступительным переговорам.
Фактически, переговоры о вступлении Украины в ЕС пока не начались. Как рассказала посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова, переговоры могут стартовать весной.
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