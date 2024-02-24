Вступ України в ЄС. Урсула фон дер Ляєн анонсувала важливий крок
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Вступ України в ЄС. Урсула фон дер Ляєн анонсувала важливий крок

Урсула фон дер Ляєн
Джерело:  УНІАН

Президентка Єврокомісії підбадьорена тим, що Україна продовжує виконувати необхідні рекомендації. Європейська комісія представить організаційні аспекти переговорного процесу про вступ України в Європейський Союз.

Вступ України в ЄС: коли почнуться перемовини

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що переговорна рамка буде представлена у середині березня.

Про це президентка Єврокомісії сказала у Києві на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським і прем'єрами Бельгії Александером де Кроо, Італії Джорджією Мелоні і Канади Джастіном Трюдо.

Я натхненна тим, я знаю, що ви працюєте, аби не відставати у виконанні рекомендацій Європейської комісії. З нашої сторони, ми, Єврокомісія, представимо переговорну рамку у середині березня.

Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії

Президентка ЄК відзначила, що розпочато процес аналізу відповідності українського законодавства праву Європейського Союзу (скрінінг) з дуже завантаженим графіком зустрічей.

Україна на шляху до Євросоюзу

14 грудня 2023 року лідери країн-членів ЄС вирішили започаткувати переговори з Україною про вступ до Союзу. Для цього вони рекомендували Єврокомісії затвердити організаційні аспекти для переговорів.

У середині січня стало відомо, що Єврокомісія працює над проектом організаційних рамок для вступних переговорів з Україною. Зокрема, проводилася оцінка ухвалення Верховною Радою законопроектів на виконання необхідних кроків.

Йдеться про впровадження Україною рекомендацій Єврокомісії, озвучених після надання Україні статусу країни-кандидата на вступ.

Нещодавно головний речник Європейської комісії Ерік Мамер заявив, що організаційні рамки для старту переговорів про членство України в ЄС можуть бути готові вже за кілька тижнів, але точної дати не встановлено.

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