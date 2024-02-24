Вступ України в ЄС. Урсула фон дер Ляєн анонсувала важливий крок

Президентка Єврокомісії підбадьорена тим, що Україна продовжує виконувати необхідні рекомендації. Європейська комісія представить організаційні аспекти переговорного процесу про вступ України в Європейський Союз.
Вступ України в ЄС: коли почнуться перемовини
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що переговорна рамка буде представлена у середині березня.
Про це президентка Єврокомісії сказала у Києві на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським і прем'єрами Бельгії Александером де Кроо, Італії Джорджією Мелоні і Канади Джастіном Трюдо.
Президентка ЄК відзначила, що розпочато процес аналізу відповідності українського законодавства праву Європейського Союзу (скрінінг) з дуже завантаженим графіком зустрічей.
Україна на шляху до Євросоюзу
14 грудня 2023 року лідери країн-членів ЄС вирішили започаткувати переговори з Україною про вступ до Союзу. Для цього вони рекомендували Єврокомісії затвердити організаційні аспекти для переговорів.
У середині січня стало відомо, що Єврокомісія працює над проектом організаційних рамок для вступних переговорів з Україною. Зокрема, проводилася оцінка ухвалення Верховною Радою законопроектів на виконання необхідних кроків.
Йдеться про впровадження Україною рекомендацій Єврокомісії, озвучених після надання Україні статусу країни-кандидата на вступ.
Нещодавно головний речник Європейської комісії Ерік Мамер заявив, що організаційні рамки для старту переговорів про членство України в ЄС можуть бути готові вже за кілька тижнів, але точної дати не встановлено.
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