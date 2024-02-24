Вступление Украины в ЕС. Урсула фон дер Ляен анонсировала важный шаг

Президент Еврокомиссии ободрена тем, что Украина продолжает выполнять необходимые рекомендации. Европейская комиссия представит организационные аспекты переговорного процесса по вступлению Украины в Европейский Союз.

Вступление Украины в ЕС: когда начнутся переговоры

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявил, что переговорная рамка будет представлена в середине марта.

Об этом президент Еврокомиссии сказала в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьерами Бельгии Александером де Кроо, Италии Джорджией Мэлони и Канады Джастином Трюдо.

Я вдохновлена тем, что знаю, что вы работаете, чтобы не отставать в выполнении рекомендаций Европейской комиссии. С нашей стороны мы, Еврокомиссия, представим переговорную рамку в середине марта. Урсула фон дер Ляен Президент Еврокомиссии

Президент ЕК отметила, что начат процесс анализа соответствия украинского законодательства праву Европейского Союза (скрининг) с очень загруженным графиком встреч.

Украина на пути в Евросоюз

14 декабря 2023 года лидеры стран-членов ЕС решили начать переговоры с Украиной о вступлении в Союз. Для этого они рекомендовали Еврокомиссии утвердить организационные аспекты переговоров.

В середине января стало известно, что Еврокомиссия работает над проектом организационных рамок для вступительных переговоров с Украиной. В частности, проводилась оценка принятия Верховной Радой законопроектов по выполнению необходимых шагов.

Речь идет о внедрении Украиной рекомендаций Еврокомиссии, озвученных после предоставления Украине статуса страны-кандидата на вступление.

Недавно главный представитель Европейской комиссии Эрик Мамер заявил, что организационные рамки для старта переговоров о членстве Украины в ЕС могут быть готовы уже через несколько недель, но точной даты не установлены.