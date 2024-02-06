Урсула фон дер Ляен назвала дату первого транша Украины по программе в 50 млрд евро

Европейский Союз планирует начать в марте выплаты в рамках политического соглашения о выделении Украине 50 миллиардов евро .

Что сказала Урсула фон дер Ляен о 50 млрд евро для Украины

Первый транш по программе Ukraine Facility на 50 млрд евро поступит в Украину уже в марте. ЕС будет продолжать поддерживать своего будущего члена .

Мы продолжим предоставлять крайне необходимое финансирование и обеспечивать предсказуемость для нашего храброго партнера и перспективного члена, — написала фон дер Ляен. Урсула фон дер Ляен Глава Еврокомиссии

Last night’s political agreement on the €50 billion Ukraine Facility is a major step forward.



Europe is true to its word.



We will continue to deliver much-needed funding and predictability for our brave partner and aspiring member.



We aim to start payments in March. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 6, 2024

Планируем начать выплаты в марте, — добавила Глава Еврокомиссии.

Что известно о программе для Украины

Напомним, лидеры Европейского Союза 1 февраля в ходе саммита одобрили выделение для Украины 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility на 2024-2027 годы.

Совет ЕС и Европарламент 5 февраля достигли предварительного соглашения о создании нового инструмента для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины Ukraine Facility.

Документ должен быть одобрен Европарламентом на пленарной сессии, которая запланирована на 26-29 февраля 2024 года.

Украина рассчитывает получить первый платеж в размере 4,5 млрд. евро уже в марте. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить в первые два года действия программы по 18 млрд. евро.