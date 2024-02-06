Урсула фон дер Ляен назвала дату первого транша Украины по программе в 50 млрд евро

Европейский Союз планирует начать в марте выплаты в рамках политического соглашения о выделении Украине 50 миллиардов евро .
Что сказала Урсула фон дер Ляен о 50 млрд евро для Украины
Первый транш по программе Ukraine Facility на 50 млрд евро поступит в Украину уже в марте. ЕС будет продолжать поддерживать своего будущего члена .
Планируем начать выплаты в марте, — добавила Глава Еврокомиссии.
Что известно о программе для Украины
Напомним, лидеры Европейского Союза 1 февраля в ходе саммита одобрили выделение для Украины 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility на 2024-2027 годы.
Совет ЕС и Европарламент 5 февраля достигли предварительного соглашения о создании нового инструмента для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины Ukraine Facility.
Документ должен быть одобрен Европарламентом на пленарной сессии, которая запланирована на 26-29 февраля 2024 года.
Украина рассчитывает получить первый платеж в размере 4,5 млрд. евро уже в марте. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить в первые два года действия программы по 18 млрд. евро.
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