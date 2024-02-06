Урсула фон дер Ляен назвала дату первого транша Украины по программе в 50 млрд евро
Категория
Экономика
Дата публикации

Урсула фон дер Ляен назвала дату первого транша Украины по программе в 50 млрд евро

Урсула
Читати українською
Источник:  Урсула фон дер Ляен

Европейский Союз планирует начать в марте выплаты в рамках политического соглашения о выделении Украине 50 миллиардов евро .

Что сказала Урсула фон дер Ляен о 50 млрд евро для Украины

Первый транш по программе Ukraine Facility на 50 млрд евро поступит в Украину уже в марте. ЕС будет продолжать поддерживать своего будущего члена .

Мы продолжим предоставлять крайне необходимое финансирование и обеспечивать предсказуемость для нашего храброго партнера и перспективного члена, — написала фон дер Ляен.

Урсула фон дер Ляен

Урсула фон дер Ляен

Глава Еврокомиссии

Планируем начать выплаты в марте, — добавила Глава Еврокомиссии.

Что известно о программе для Украины

Напомним, лидеры Европейского Союза 1 февраля в ходе саммита одобрили выделение для Украины 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility на 2024-2027 годы.

Совет ЕС и Европарламент 5 февраля достигли предварительного соглашения о создании нового инструмента для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины Ukraine Facility.

Документ должен быть одобрен Европарламентом на пленарной сессии, которая запланирована на 26-29 февраля 2024 года.

Украина рассчитывает получить первый платеж в размере 4,5 млрд. евро уже в марте. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить в первые два года действия программы по 18 млрд. евро.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В ЕС согласились на компромисс Орбана по помощи Украине на 50 млрд евро
ЕС
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Шольц призвал ЕС одобрить финансовую помощь Украине в размере 50 млрд евро
шольц
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Лидеры ЕС договорились о дополнительном пакете поддержки Украины на 50 млрд евро
ЕС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.