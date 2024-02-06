Урсула фон дер Ляєн назвала дату першого траншу Україні за програмою на 50 млрд євро

Європейський Союз планує розпочати у березні виплати у межах політичної угоди про виділення Україні 50 мільярдів євро .

Що сказала Урсула фон дер Ляєн про 50 млрд євро для України

Перший транш за програмою Ukraine Facility на 50 млрд євро надійде до України вже у березні. ЄС продовжуватиме підтримувати свого майбутнього члена.

Ми продовжимо надавати вкрай необхідне фінансування та забезпечувати передбачуваність для нашого хороброго партнера та перспективного члена, — написала фон дер Ляєн. Урсула фон дер Ляєн Глава Єврокомісії

Last night’s political agreement on the €50 billion Ukraine Facility is a major step forward.



Europe is true to its word.



We will continue to deliver much-needed funding and predictability for our brave partner and aspiring member.



We aim to start payments in March. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 6, 2024

Плануємо розпочати виплати у березні, — додала Глава Єврокомісії.

Що відомо про програму для України

Нагадаємо, лідери Європейського Союзу 1 лютого під час саміту схвалили виділення для України 50 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility на 2024-2027 роки.

Рада ЄС та Європарламент 5 лютого досягли попередньої угоди щодо створення нового інструменту для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України Ukraine Facility.

Документ має схвалити Європарламент на пленарній сесії, яка запланована на 26-29 лютого 2024 року.

Україна розраховує отримати перший платіж у розмірі 4,5 млрд євро вже в березні. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче отримати у перші два роки дії програми по 18 млрд євро.