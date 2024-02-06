Урсула фон дер Ляєн назвала дату першого траншу Україні за програмою на 50 млрд євро

Європейський Союз планує розпочати у березні виплати у межах політичної угоди про виділення Україні 50 мільярдів євро.
Що сказала Урсула фон дер Ляєн про 50 млрд євро для України
Перший транш за програмою Ukraine Facility на 50 млрд євро надійде до України вже у березні. ЄС продовжуватиме підтримувати свого майбутнього члена.
Плануємо розпочати виплати у березні, — додала Глава Єврокомісії.
Що відомо про програму для України
Нагадаємо, лідери Європейського Союзу 1 лютого під час саміту схвалили виділення для України 50 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility на 2024-2027 роки.
Рада ЄС та Європарламент 5 лютого досягли попередньої угоди щодо створення нового інструменту для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України Ukraine Facility.
Документ має схвалити Європарламент на пленарній сесії, яка запланована на 26-29 лютого 2024 року.
Україна розраховує отримати перший платіж у розмірі 4,5 млрд євро вже в березні. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче отримати у перші два роки дії програми по 18 млрд євро.
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