Ко второй годовщине развязанной Россией преступной войны против Украины в Киев прибудет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Что известно о целях визита фон дер Ляен в Украину

Кроме Урсулы фон дер Ляен в Украину также прибудет премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, страна которого председательствует в Совете ЕС.

Этот визит состоится на фоне военной и экономической борьбы Украины после двухлетней отметки полномасштабного вторжения, когда Россия оккупирует позиции на поле боя, а Украине мешает нехватка боеприпасов с Запада, отмечают журналисты издания. Поделиться

Урсула фон дер Ляен отреагировала на протесты польских фермеров

Глава Еврокомиссии поддержала протесты польских фермеров и блокаду украинской границы.

Однако фон дер Ляен отметила необходимость разблокирования польско-украинской границы.

По ее словам, на следующей неделе Еврокомиссия примет решение о выделении Польше в 137 миллионов евро из фондов Евросоюза.

Европа поддерживает польских фермеров. Мы также поддерживаем увеличение украинского экспорта через Черное море в мир, чтобы разгрузить сухопутную границу Польши, – подчеркнула президент Еврокомиссии. Поделиться

Официальные решения Еврокомиссии по финансированию Польши будут приняты 29 февраля. Процедура предусматривает, что Совет ЕС предоставляет один месяц на окончательное одобрение, после чего Польша может получать первые транши.

По программе NextGenerationEU Польша получит 60 млрд евро (35 млрд евро в виде кредитов и 25 млрд евро в виде грантов) и 77 млрд евро из фондов объединения, которые пойдут на развитие регионов.

Для Польши это действительно гора денег, которые мы используем, чтобы решить все вопросы, которые вызывают сегодня такую напряженность и беспокойство, - заявил по этому поводу премьер-министр Польши Дональд Туск. Поделиться

Часть финансирования будет использовано для поддержки польских фермеров.

Европа уже поддерживает польских фермеров – это 22 млрд евро в рамках Единой сельскохозяйственной политики. И будет еще. К примеру, первый платеж в рамках NextGenerationEU содержит 1,4 млрд евро. Они станут доступны польским фермерам, чтобы помочь им расширить и модернизировать свое производство, а также выйти на новые рынки, - отметила Урсула фон дер Ляен. Поделиться

Помимо поддержки фермеров деньги будут потрачены на проекты, связанные с чистым воздухом, возобновляемыми источниками энергии и энергоэффективным строительством.