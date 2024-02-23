Ко второй годовщине развязанной Россией преступной войны против Украины в Киев прибудет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
Что известно о целях визита фон дер Ляен в Украину
Кроме Урсулы фон дер Ляен в Украину также прибудет премьер-министр Бельгии Александр де Кроо, страна которого председательствует в Совете ЕС.
Урсула фон дер Ляен отреагировала на протесты польских фермеров
Глава Еврокомиссии поддержала протесты польских фермеров и блокаду украинской границы.
Однако фон дер Ляен отметила необходимость разблокирования польско-украинской границы.
По ее словам, на следующей неделе Еврокомиссия примет решение о выделении Польше в 137 миллионов евро из фондов Евросоюза.
Официальные решения Еврокомиссии по финансированию Польши будут приняты 29 февраля. Процедура предусматривает, что Совет ЕС предоставляет один месяц на окончательное одобрение, после чего Польша может получать первые транши.
По программе NextGenerationEU Польша получит 60 млрд евро (35 млрд евро в виде кредитов и 25 млрд евро в виде грантов) и 77 млрд евро из фондов объединения, которые пойдут на развитие регионов.
Часть финансирования будет использовано для поддержки польских фермеров.
Помимо поддержки фермеров деньги будут потрачены на проекты, связанные с чистым воздухом, возобновляемыми источниками энергии и энергоэффективным строительством.