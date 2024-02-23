До другої річниці розв'язаної Росією злочинної війни проти України до Києва прибудет глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Що відомо про цілі візиту фон дер Ляєн до України
Окрім Урсули фон дер Ляєн до України також прибуде прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо, країна якого наразі головує у Раді ЄС.
Урсула фон дер Ляєн відреагувала на протести польських фермерів
Глава Єврокомісії підтримала протести польських фермерів і їхню блокаду українського кордону.
Однак фон дер Ляєн наголосила на необхідності розблокування польсько-українського кордону.
За її словами, наступного тижня Єврокомісія прийме рішення про виділення Польщі до 137 мільйонів євро з фондів Євросоюзу.
Офіційні рішення Єврокомісії щодо фінансування Польщі будуть ухвалені 29 лютого. Процедура передбачає, що Раді ЄС дається один місяць на остаточне схвалення, після чого Польща може отримувати перші транші.
За програмою NextGenerationEU Польща отримає 60 млрд євро (35 млрд євро у вигляді кредитів та 25 млрд євро у вигляді грантів) та 77 млрд євро з фондів згуртування, які підуть на розвиток регіонів.
Частину фінансування буде використано для підтримки польських фермерів.
Крім підтримки фермерів, гроші будуть витрачені на проєкти, пов'язані з чистим повітрям, відновлюваними джерелами енергії та енергоефективним будівництвом.