До другої річниці розв'язаної Росією злочинної війни проти України до Києва прибудет глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Що відомо про цілі візиту фон дер Ляєн до України

Окрім Урсули фон дер Ляєн до України також прибуде прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо, країна якого наразі головує у Раді ЄС.

Цей візит відбудеться на тлі військової та економічної боротьби України після дворічної відмітки повномасштабного вторгнення, коли Росія окуповує позиції на полі бою, а Україні заважає нестача боєприпасів із Заходу, - зазначають журналісти видання. Поширити

Урсула фон дер Ляєн відреагувала на протести польських фермерів

Глава Єврокомісії підтримала протести польських фермерів і їхню блокаду українського кордону.

Однак фон дер Ляєн наголосила на необхідності розблокування польсько-українського кордону.

За її словами, наступного тижня Єврокомісія прийме рішення про виділення Польщі до 137 мільйонів євро з фондів Євросоюзу.

Європа підтримує польських фермерів. Ми також підтримуємо збільшення українського експорту через Чорне море у світ, щоб розвантажити сухопутний кордон Польщі, - підкреслила президент Єврокомісії. Поширити

Офіційні рішення Єврокомісії щодо фінансування Польщі будуть ухвалені 29 лютого. Процедура передбачає, що Раді ЄС дається один місяць на остаточне схвалення, після чого Польща може отримувати перші транші.

За програмою NextGenerationEU Польща отримає 60 млрд євро (35 млрд євро у вигляді кредитів та 25 млрд євро у вигляді грантів) та 77 млрд євро з фондів згуртування, які підуть на розвиток регіонів.

Для Польщі це справді гора грошей, які ми використаємо, щоб розв'язати всі питання, які викликають сьогодні таку напруженість і занепокоєння, - заявив стосовно цього прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Поширити

Частину фінансування буде використано для підтримки польських фермерів.

Європа вже підтримує польських фермерів — це 22 млрд євро в межах Єдиної сільськогосподарської політики. І буде ще. Наприклад, перший платіж у межах NextGenerationEU містить 1,4 млрд євро. Вони стануть доступні польським фермерам негайно, щоб допомогти їм розширити та модернізувати своє виробництво, а також вийти на нові ринки, - зазначила Урсула фон дер Ляєн. Поширити

Крім підтримки фермерів, гроші будуть витрачені на проєкти, пов'язані з чистим повітрям, відновлюваними джерелами енергії та енергоефективним будівництвом.