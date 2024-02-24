Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен прибыла в Киев. Какова цель визита

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен прибыла в Киев во вторую годовщину начала полномасштабной войны.

Что известно о визите президентки Еврокомиссии в Украину

Я в Киеве, чтобы отметить вторую годовщину годовщины войны против Украины и исключительное сопротивление украинского народа, — отметила Урсула. Урсула фон дер Ляен Президент Еврокомиссии

In Kyiv to mark the anniversary of the 2nd year of Russia’s war on Ukraine.



And to celebrate the extraordinary resistance of the Ukrainian people.



More than ever, we stand firmly by Ukraine.



Financially, economically, militarily, morally.



Until the country is finally free. pic.twitter.com/ZLWMbOxVFh — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2024

Мы еще более решительно, чем когда-либо, поддерживаем Украину — финансовой поддержкой, экономической, военной, моральной. Пока страна, наконец, будет свободной, — отметила она. Поделиться

Кроме президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен, в Киев, по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, с визитом прибыли еще три лидера стран мероприятия.

Чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной, по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения России в Киев также прибыли:

Джорджия Мэлони, премьер-министра Италии;

Джастин Трюдо, премьер-министр Канады;

Александр Де Кроо, премьер-министр Бельгии.

Вторая годовщина полномасштабного вторжения России в Украину

Как рассказывал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, 24 февраля ожидается много визитов лидеров других стран в нашу страну. Кроме того, запланировано заседание с участием Украины и "Группы семи".

На 25 февраля готовится несколько особенное — пресс-конференция с участием топспикеров от власти, военно-политического руководства, премьер-министра, председателя Верховной рады, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, Министерства стратегической промышленности, Офиса президента и лично президента. Планируется поднять вопросы будущего армии, ее развития, внедрения современных технологий, вступления в Европейский союз (ЕС), а также НАТО.

Также добавим, что 23 февраля в Украину прибыла премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен . Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским она посетила Лычаковское кладбище во Львове.

Также Украину посетил лидер большинства в Сенате США демократ Чак Шумер.