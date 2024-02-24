Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен прибыла в Киев. Какова цель визита

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен прибыла в Киев во вторую годовщину начала полномасштабной войны.
Что известно о визите президентки Еврокомиссии в Украину
Кроме президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен, в Киев, по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, с визитом прибыли еще три лидера стран мероприятия.
Чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной, по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения России в Киев также прибыли:
Джорджия Мэлони, премьер-министра Италии;
Джастин Трюдо, премьер-министр Канады;
Александр Де Кроо, премьер-министр Бельгии.
Вторая годовщина полномасштабного вторжения России в Украину
Как рассказывал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, 24 февраля ожидается много визитов лидеров других стран в нашу страну. Кроме того, запланировано заседание с участием Украины и "Группы семи".
На 25 февраля готовится несколько особенное — пресс-конференция с участием топспикеров от власти, военно-политического руководства, премьер-министра, председателя Верховной рады, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, Министерства стратегической промышленности, Офиса президента и лично президента. Планируется поднять вопросы будущего армии, ее развития, внедрения современных технологий, вступления в Европейский союз (ЕС), а также НАТО.
Также добавим, что 23 февраля в Украину прибыла премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен . Вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским она посетила Лычаковское кладбище во Львове.
Также Украину посетил лидер большинства в Сенате США демократ Чак Шумер.
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