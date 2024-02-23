Лидер большинства в Сенате США прибыл в Украину. Что это значит

Лидер большинства в Сенате США, демократ Чак Шумер прибыл в Украину 23 февраля. Он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Что известно о визите Лидера большинства в Сенате США
Демократ опубликовал фото, сделанное во Львове. Американскую делегацию сопровождает посол США в Украине Бриджит Бринкс.
Во Львове 23 февраля с рабочим визитом находится резидент Украины Владимир Зеленский. Он вместе с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен почтили память погибших защитников.
Что известно о задержке с помощью США
Напомним, 13 февраля Сенат США одобрил законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов. В частности, для Украины предусмотрено более 60 млрд. долларов.
Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должен одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против такой инициативы. В свою очередь президент Джо Байден призвал Палату представителей срочно одобрить законопроект.
Тем не менее, Палата представителей США ушла на перерыв до 28 февраля, таким образом отложив рассмотрение помощи для Украины.
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