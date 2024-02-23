Лидер большинства в Сенате США прибыл в Украину. Что это значит

Лидер большинства в Сенате США, демократ Чак Шумер прибыл в Украину 23 февраля. Он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Что известно о визите Лидера большинства в Сенате США

Демократ опубликовал фото, сделанное во Львове. Американскую делегацию сопровождает посол США в Украине Бриджит Бринкс.

Я возглавляю эту делегацию для встречи с президентом Зеленским, чтобы показать украинскому народу, что Америка с ним, показать нашим союзникам по НАТО и Европе, что мы с ними, узнать о жизненно необходимом Украине оружии и защитить нашу демократию и национальную безопасность, — написал Шумер.

I am leading this delegation to meet with President Zelenskyy to show the Ukrainian people that America stands with them, to show our NATO and European allies we stand with them, to learn about the arms Ukraine vitally needs, and to protect our democracy and national security. pic.twitter.com/us2hlrIIfT — Chuck Schumer (@SenSchumer) February 23, 2024

Во Львове 23 февраля с рабочим визитом находится резидент Украины Владимир Зеленский. Он вместе с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен почтили память погибших защитников.

Что известно о задержке с помощью США

Напомним, 13 февраля Сенат США одобрил законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов. В частности, для Украины предусмотрено более 60 млрд. долларов.

Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должен одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против такой инициативы. В свою очередь президент Джо Байден призвал Палату представителей срочно одобрить законопроект.

Тем не менее, Палата представителей США ушла на перерыв до 28 февраля, таким образом отложив рассмотрение помощи для Украины.