Лидер большинства в Сенате США прибыл в Украину. Что это значит
Категория
Украина
Дата публикации

Лидер большинства в Сенате США прибыл в Украину. Что это значит

Шумер
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Источник:  online.ua

Лидер большинства в Сенате США, демократ Чак Шумер прибыл в Украину 23 февраля. Он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Что известно о визите Лидера большинства в Сенате США

Демократ опубликовал фото, сделанное во Львове. Американскую делегацию сопровождает посол США в Украине Бриджит Бринкс.

Я возглавляю эту делегацию для встречи с президентом Зеленским, чтобы показать украинскому народу, что Америка с ним, показать нашим союзникам по НАТО и Европе, что мы с ними, узнать о жизненно необходимом Украине оружии и защитить нашу демократию и национальную безопасность, — написал Шумер.

Во Львове 23 февраля с рабочим визитом находится резидент Украины Владимир Зеленский. Он вместе с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен почтили память погибших защитников.

Что известно о задержке с помощью США

Напомним, 13 февраля Сенат США одобрил законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов. В частности, для Украины предусмотрено более 60 млрд. долларов.

Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должен одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против такой инициативы. В свою очередь президент Джо Байден призвал Палату представителей срочно одобрить законопроект.

Тем не менее, Палата представителей США ушла на перерыв до 28 февраля, таким образом отложив рассмотрение помощи для Украины.

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