Лідер більшості у Сенаті США прибув до України. Що це означає

Лідер більшості в Сенаті США, демократ Чак Шумер прибув до України 23 лютого. Він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.
Що відомо про візит Лідера більшості у Сенаті США
Демократ опублікував фото, зроблене у Львові. Американську делегацію супроводжує посол США в Україні Бріджит Брінкс.
У Львові 23 лютого із робочим візитом перебуває резидент України Володимир Зеленський. Він разом із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен вшанували пам’ять загиблих захисників.
Що відомо про затримку з допомогою США
Нагадаємо, 13 лютого Сенат США схвалив законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України передбачено понад 60 млрд доларів.
Для того, щоб законопроєкт набув чинності, його ще має схвалити Палата представників США та підписати президент Джо Байден.
Спікер Палати представників Майк Джонсон виступив проти такої ініціативи. Своєю чергою президент Джо Байден закликав Палату представників терміново схвалити законопроєкт.
Проте Палата представників США пішла на перерву до 28 лютого, таким чином відклавши розгляд допомоги для України.
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