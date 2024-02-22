Якщо США не ухвалять рішення про допомогу або її зменшать, то Україні доведеться проводити додаткову мобілізацію. Так вважає голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Арахамія допускає додаткову мобілізацію в Україні

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія сказав журналістці Анні Олицькій, що на рішення про проведення в Україні додаткової мобілізації впливатиме розмір допомоги США.

Якщо буде допомога менша — нам потрібно більше мобілізувати людей... Якщо допомога буде більшою, тоді коефіцієнт озброєності зростає. І тоді нам потрібно менше людей, тому що ми можемо деякі ділянки фронту "закривати" умовно зброєю. І не потрібно стільки людей, — пояснив він. Поширити

Чому затримується допомога США Україні

13 лютого Сенат США проголосував за законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Україні в пакеті виділено 60 мільярдів доларів.

Поки невідомо, чи погодяться республіканці у Палаті представників підтримати проєкт після його схвалення у Сенаті.

За словами спікера Палати представників Майка Джонсона, він невдоволений текстом пакетного законопроєкту, до якого входять кошти на підтримку України.

Він заявив, що його не влаштовує відсутність положень про безпеку кордонів, хоча перед цим Палата представників відхилила законопроєкт про безпеку кордонів.