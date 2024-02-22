Если США не примут решение о помощи или ее уменьшат, Украине придется проводить дополнительную мобилизацию. Так считает глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Арахамия допускает дополнительную мобилизацию в Украине
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал журналистке Анне Олицкой, что на решение о проведении в Украине дополнительной мобилизации будет влиять размер помощи США.
Почему задерживается помощь США Украине
13 февраля Сенат США проголосовал за законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Украине в пакете выделено 60 миллиардов долларов.
Пока неизвестно, согласятся ли республиканцы в Палате представителей поддержать проект после его одобрения в Сенате.
По словам спикера Палаты представителей Майка Джонсона, он недоволен текстом пакетного законопроекта, в который входят средства в поддержку Украины.
Он заявил, что его не устраивает отсутствие положений о безопасности границ, хотя до этого Палата представителей отклонила законопроект о безопасности границ.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-