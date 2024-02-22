Украине придется провести дополнительную мобилизацию, если США снизят помощь — Арахамия
Категория
Украина
Дата публикации

Украине придется провести дополнительную мобилизацию, если США снизят помощь — Арахамия

ВСУ
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Источник:  online.ua

Если США не примут решение о помощи или ее уменьшат, Украине придется проводить дополнительную мобилизацию. Так считает глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Арахамия допускает дополнительную мобилизацию в Украине

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал журналистке Анне Олицкой, что на решение о проведении в Украине дополнительной мобилизации будет влиять размер помощи США.

Если будет помощь меньше, нам нужно больше мобилизовать людей... Если помощь будет больше, тогда коэффициент вооруженности растет. И тогда нам нужно меньше людей, потому что мы можем некоторые участки фронта "закрывать" условно оружием. И не нужно столько людей, — объяснил он.

Почему задерживается помощь США Украине

13 февраля Сенат США проголосовал за законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Украине в пакете выделено 60 миллиардов долларов.

Пока неизвестно, согласятся ли республиканцы в Палате представителей поддержать проект после его одобрения в Сенате.

По словам спикера Палаты представителей Майка Джонсона, он недоволен текстом пакетного законопроекта, в который входят средства в поддержку Украины.

Он заявил, что его не устраивает отсутствие положений о безопасности границ, хотя до этого Палата представителей отклонила законопроект о безопасности границ.

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