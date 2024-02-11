По словам представителя Демократической партии в Сенате США Криса Мерфи, верхняя палата американского парламента может принять запрос на финансирование помощи Украине уже в середине следующей недели.

Что известно о сроках принятия Сенатом США помощи Украине

Отмечается, что вечером в воскресенье, 11 февраля, в Сенате было проведено процедурное голосование и одобрено проведение финального рассмотрения вопроса финансирования помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95 млрд евро.

Сенат работает над законопроектом в эти выходные, но до окончательного голосования могут пройти еще несколько дней. Он сначала преодолел критический порог в 60 голосов для продвижения законопроекта, провел еще одно процедурное голосование в пятницу и дебаты в субботу.

Что дальше и какие риски

В случае принятия в Сенате, законопроект перейдет на рассмотрение в Палату представителей, где большое количество представителей Республиканской партии угрожают заблокировать его.

Законопроект может продвигаться быстрее, если демократы и республиканцы договорятся об ускорении его рассмотрения. Но пока такая договоренность не достигнута.

Сенат в воскресенье проголосовал за прекращение дебатов и внесение поправок в законопроект H.815, предусматривающий выделение $95 миллиардов, в частности, в поддержку Украины, Израиля и Тайваня.

Таким образом, процесс принятия законопроекта продвигается дальше процедуры. Следующим шагом должно стать голосование по существу законопроекта в виде, который он имеет сейчас. Для этого требуется поддержка не менее 51 законодателя.

Ожидается, что голосование по этому вопросу состоится в ближайшие дни, поскольку по правилам, должно пройти не менее 30 часов после прекращения дебатов.