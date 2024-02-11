За словами представника Демократичної партії у Сенаті США Кріса Мерфі, верхня палата американського парламенту може ухвалити запит на фінансування допомоги Україні вже у середині наступного тижня.

Що відомо про терміни ухвалення Сенатом США допомоги Україні

Зазначається, що увечері у неділю, 11 лютого, у Сенаті провели процедурне голосування і схвалили проведення фінального розгляду питання фінансування допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню у розмірі 95 млрд євро.

Сенат працює над законопроектом упродовж цих вихідних, але до остаточного голосування можуть минути ще декілька днів. Він спершу подолав критичний поріг у 60 голосів для просування законопроєкту, тоді провів ще одне процедурне голосування у п'ятницю й дебати у суботу.

Що далі і які ризики

У разі ухвалення у Сенаті законопроєкт перейде на розгляд до Палати представників, де велика кількість представників Республіканської партії погрожують заблокувати його.

Законопроєкт може просуватися швидше, якщо демократи і республіканці домовляться про прискорення його розгляду. Але поки що такої домовленості не досягнуто.

Сенат у неділю проголосував за припинення дебатів та внесення поправок до законопроєкту H.815, який передбачає виділення $95 мільярдів, зокрема, на підтримку України, Ізраїлю й Тайваню.

Таким чином, процес ухвалення законопроєкту просувається далі за процедурою. Наступним кроком має стати голосування по суті законопроєкту у вигляді, який він має зараз. Для цього потрібна підтримка щонайменше 51 законодавця.

Очікується, що голосування з цього питання відбудеться впродовж ближчих днів, оскільки за правилами, має пройти не менше 30 годин після припинення дебатів.