Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва. Яка мета візиту

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва у другу річницю початку повномасштабної війни.

Що відомо про візит президентки Єврокомісії до України

Я у Києві, щоб відзначити другу річницю річниці війни Росії проти України та винятковий опір українського народу, — зазначила Урсула. Урсула фон дер Ляєн Президентка Єврокомісії

In Kyiv to mark the anniversary of the 2nd year of Russia’s war on Ukraine.



And to celebrate the extraordinary resistance of the Ukrainian people.



More than ever, we stand firmly by Ukraine.



Financially, economically, militarily, morally.



Until the country is finally free. pic.twitter.com/ZLWMbOxVFh — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2024

Ми ще рішучіше, ніж будь-коли, підтримуємо Україну — фінансовою підтримкою, економічною, військовою, моральною. Доки країна нарешті буде вільною, — зазначила вона. Поширити

Окрім президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, до Києва, з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, з візитом прибули ще троє лідерів країн заходу.

Щоб продемонструвати солідарність з Україною, з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення Росії, до Києва також прибули:

Джорджія Мелоні, прем'єр-міністра Італії;

Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Канади;

Александр Де Кроо, прем'єр-міністр Бельгії.

Друга річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Як розповідав прессекретар президента України Сергій Никифоров, 24 лютого очікуються багато візитів лідерів інших країн до нашої країни. Окрім того, заплановане засідання за участі України та "Групи семи".

На 25 лютого готується також дещо особливе — пресконференція за участі топспікерів від влади, військово-політичного керівництва, прем'єр-міністра, голови Верховної ради, Служби безпеки України, Головного управління розвідки, Міністерства стратегічної промисловості, Офісу президента й особисто президента. Планують порушити питання майбутнього армії, її розвитку, запровадження сучасних технологій, вступу до Європейського союзу (ЄС), а також НАТО.

Також додамо, що 23 лютого до України прибула прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен. Разом із президентом України Володимиром Зеленським вона відвідала Личаківський цвинтар у Львові.

Також Україну відвідав лідер більшості в Сенаті США, демократ Чак Шумер.