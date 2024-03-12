Вступление Украины в ЕС. Еврокомиссия утвердила переговорную рамку

Украина стала на шаг ближе к ЕС

Еврокомиссия 12 марта утвердила переговорную рамку о вступлении Украины в Европейский союз.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Еврокомиссия утвердила переговорную рамку о вступлении Украины в Евросоюз! Соответствующие предложения представлены Совету ЕС. Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины

Шмыгаль отметил, что Украина стала еще на шаг поближе к старту переговоров и членства в Европейском Союзе.

Этот шаг — свидетельство достижений Украины, нашей трансформации и того факта, что Украина обязательно будет членом ЕС. Приоритет нашего правительства — сделать так, чтобы это произошло как можно быстрее.

Вступительные переговоры: что известно

В декабре прошлого года лидеры стран Европейского союза во время саммита приняли решение о начале переговоров с Украиной по членству в блоке.

Фактически вступительные переговоры еще не начались. Для этого, в частности, необходимо было, чтобы Еврокомиссия сформировала рамочные условия.

Еще 9 февраля спикер Еврокомиссии Ана Писонеро заявляла о том, что ЕК должен представить рамочные условия в ближайшие недели.

Вступление Украины в ЕС: когда начнутся переговоры

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявил, что переговорная рамка будет представлена в середине марта.

Об этом президент Еврокомиссии сказала в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьерами Бельгии Александером де Кроо, Италии Джорджией Мэлони и Канады Джастином Трюдо.

Я вдохновлена тем, что знаю, что вы работаете, чтобы не отставать в выполнении рекомендаций Европейской комиссии. С нашей стороны мы, Еврокомиссия, представим переговорную рамку в середине марта. Поделиться

Президент ЕК отметила, что начат процесс анализа соответствия украинского законодательства праву Европейского Союза (скрининг) с очень загруженным графиком встреч.