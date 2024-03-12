Вступление Украины в ЕС. Еврокомиссия утвердила переговорную рамку

Процесс обретения Украиной членства в Европейском Союзе продолжается. Еврокомиссия приняла переговорную рамку вступления.
Украина стала на шаг ближе к ЕС
Еврокомиссия 12 марта утвердила переговорную рамку о вступлении Украины в Европейский союз.
Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Шмыгаль отметил, что Украина стала еще на шаг поближе к старту переговоров и членства в Европейском Союзе.
Этот шаг — свидетельство достижений Украины, нашей трансформации и того факта, что Украина обязательно будет членом ЕС. Приоритет нашего правительства — сделать так, чтобы это произошло как можно быстрее.
Вступительные переговоры: что известно
В декабре прошлого года лидеры стран Европейского союза во время саммита приняли решение о начале переговоров с Украиной по членству в блоке.
Фактически вступительные переговоры еще не начались. Для этого, в частности, необходимо было, чтобы Еврокомиссия сформировала рамочные условия.
Еще 9 февраля спикер Еврокомиссии Ана Писонеро заявляла о том, что ЕК должен представить рамочные условия в ближайшие недели.
Вступление Украины в ЕС: когда начнутся переговоры
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявил, что переговорная рамка будет представлена в середине марта.
Об этом президент Еврокомиссии сказала в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьерами Бельгии Александером де Кроо, Италии Джорджией Мэлони и Канады Джастином Трюдо.
Президент ЕК отметила, что начат процесс анализа соответствия украинского законодательства праву Европейского Союза (скрининг) с очень загруженным графиком встреч.
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