Зеленский провел переговоры с Шольцем. О чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем.
О чем говорили Зеленский и Шольц
Зеленский сообщил, что он поблагодарил Шольца и германский народ за длительную всестороннюю поддержку Украины и ее фиксацию в двустороннем безопасности соглашения.
Они обсудили дальнейшее политическое, экономическое и оборонное сотрудничество.
Также лидеры обсудили развитие оборонного сотрудничества как на уровне государств, так и представителей оборонно-промышленного комплекса и локализацию оборонного производства в Украине.
Зеленский и Шольц также обменялись мнениями по результатам Конференции по поддержке Украины в Париже 26 февраля и скоординировали позиции накануне встречи лидеров Веймарского треугольника, которая состоится в пятницу, 15 марта, в Берлине с участием Олафа Шольца, Эммануэля Макрона и Дональда Туска.
Олаф Шольц заявил, что Германия твердо стоит на стороне Украины, о чем он повторил Зеленскому в телефонном разговоре.
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