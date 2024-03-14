Зеленский провел переговоры с Шольцем. О чем говорили
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Зеленский провел переговоры с Шольцем. О чем говорили

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем.

О чем говорили Зеленский и Шольц

Зеленский сообщил, что он поблагодарил Шольца и германский народ за длительную всестороннюю поддержку Украины и ее фиксацию в двустороннем безопасности соглашения.

Они обсудили дальнейшее политическое, экономическое и оборонное сотрудничество.

Приветствовал утверждение Европейской комиссией проекта переговорных рамок. Украина завершила выполнение всех четырех законодательных шагов, определенных Европейской комиссией в Пакете расширения, основанием для одобрения переговорной рамки. Теперь шаг за государствами-членами. Быстрая реакция партнеров продемонстрирует приверженность курсу на вступление Украины в ЕС.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

президент Украины

Также лидеры обсудили развитие оборонного сотрудничества как на уровне государств, так и представителей оборонно-промышленного комплекса и локализацию оборонного производства в Украине.

Передал приоритетные потребности украинских защитников в бронетехнике, артиллерии и ПВО. Также благодарю Германию за присоединение к усилиям Чешской Республики по закупке артиллерийских снарядов для Украины, — сообщил президент.

Зеленский и Шольц также обменялись мнениями по результатам Конференции по поддержке Украины в Париже 26 февраля и скоординировали позиции накануне встречи лидеров Веймарского треугольника, которая состоится в пятницу, 15 марта, в Берлине с участием Олафа Шольца, Эммануэля Макрона и Дональда Туска.

Кроме того, обсудили организацию Конференции по восстановлению Украины (URC-2024) в Берлине в июне. Отметил участие представителя Германии в подготовке Глобального саммита мира.

Олаф Шольц заявил, что Германия твердо стоит на стороне Украины, о чем он повторил Зеленскому в телефонном разговоре.

Мы будем поддерживать Украину в тесной координации с нашими международными партнерами. сколько нужно.

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