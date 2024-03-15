Шольц обещает больше оружия для Украины после встречи с Макроном и Туском

Канцлер Германии Олаф Шольц на прошедшей сегодня в Берлине пресс-конференции после встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном и премьером Польши Дональдом Туском заявил об усиленной поддержке для Украины.
Шольц заверил Украину в надежной поддержке
Шольц сказал, что страны будут покупать больше оружия для Украины на мировом рынке.
Об этом сообщается в видеотрансляции пресс-конференции.
Немецкий канцлер отметил, что российский диктатор Владимир Путин должен знать, что поддержка Украины в Европе не снизится, и они будут использовать замороженные российские активы для финансовой поддержки Украины.
Веймарский треугольник: что известно
Это неформальное международное объединение Германии, Польши и Франции, возникшее в 1991 году. В рамках группы проходят многочисленные встречи министров иностранных дел и глав государств. На саммитах нередко дискутируются вопросы по Украине.
Несколько раз в разный период времени выдвигались инициативы по присоединению Украины к соответствующему союзу, и таким образом превращение "треугольника" в "четырехугольник".
Макрон проведет переговоры с Шольцом по Украине
Журналисты ссылаются на своих инсайдеров в немецких и французских политических кругах.
Кроме того, отмечается, что в переговорах также будет участвовать премьер-министр Польши Дональд Туск.
Макрон, Шольц и Туск хотят, чтобы эта встреча стала демонстрацией единства после напряженного периода, когда франко-германские споры по Украине переросли в открытую рознь.
Продолжительное напряжение началось с заявления Макрона о том, что он не исключает возможность отправки западных войск воевать в Украину. Более аккуратный Шольц ответил, что этого не произойдет.
Как считает издание Politico, заявление Макрона о "трусах в Европе" звучало в адрес канцлера ФРГ.
Официальный Берлин обеспокоен тем, что Макрон жестко высказывался по Украине, но не предоставил такой военной поддержки, как Германия.
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