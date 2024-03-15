Шольц обещает больше оружия для Украины после встречи с Макроном и Туском

Канцлер Германии Олаф Шольц на прошедшей сегодня в Берлине пресс-конференции после встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном и премьером Польши Дональдом Туском заявил об усиленной поддержке для Украины.

Шольц заверил Украину в надежной поддержке

Шольц сказал, что страны будут покупать больше оружия для Украины на мировом рынке.

Об этом сообщается в видеотрансляции пресс-конференции.

EN DIRECT | Déclaration du Président Emmanuel Macron, du Chancelier Olaf Scholz et du Premier ministre Donald Tusk depuis Berlin. https://t.co/TfZrbaG93B — Élysée (@Elysee) March 15, 2024

Немецкий канцлер отметил, что российский диктатор Владимир Путин должен знать, что поддержка Украины в Европе не снизится, и они будут использовать замороженные российские активы для финансовой поддержки Украины.

Германия вместе с партнерами будет наращивать производство оружия в Украине. Олаф Шольц Канцлер ФРГ

Веймарский треугольник: что известно

Это неформальное международное объединение Германии, Польши и Франции, возникшее в 1991 году. В рамках группы проходят многочисленные встречи министров иностранных дел и глав государств. На саммитах нередко дискутируются вопросы по Украине.

Несколько раз в разный период времени выдвигались инициативы по присоединению Украины к соответствующему союзу, и таким образом превращение "треугольника" в "четырехугольник".

Макрон проведет переговоры с Шольцом по Украине

Журналисты ссылаются на своих инсайдеров в немецких и французских политических кругах.

Кроме того, отмечается, что в переговорах также будет участвовать премьер-министр Польши Дональд Туск.

Макрон, Шольц и Туск хотят, чтобы эта встреча стала демонстрацией единства после напряженного периода, когда франко-германские споры по Украине переросли в открытую рознь.

Продолжительное напряжение началось с заявления Макрона о том, что он не исключает возможность отправки западных войск воевать в Украину. Более аккуратный Шольц ответил, что этого не произойдет.

Как считает издание Politico, заявление Макрона о "трусах в Европе" звучало в адрес канцлера ФРГ.

Официальный Берлин обеспокоен тем, что Макрон жестко высказывался по Украине, но не предоставил такой военной поддержки, как Германия.