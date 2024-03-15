Шольц обещает больше оружия для Украины после встречи с Макроном и Туском
Категория
Политика
Дата публикации

Шольц обещает больше оружия для Украины после встречи с Макроном и Туском

Elysee
Шольц
Читати українською

Канцлер Германии Олаф Шольц на прошедшей сегодня в Берлине пресс-конференции после встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном и премьером Польши Дональдом Туском заявил об усиленной поддержке для Украины.

Шольц заверил Украину в надежной поддержке

Шольц сказал, что страны будут покупать больше оружия для Украины на мировом рынке.

Об этом сообщается в видеотрансляции пресс-конференции.

Немецкий канцлер отметил, что российский диктатор Владимир Путин должен знать, что поддержка Украины в Европе не снизится, и они будут использовать замороженные российские активы для финансовой поддержки Украины.

Германия вместе с партнерами будет наращивать производство оружия в Украине.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ

Веймарский треугольник: что известно

Это неформальное международное объединение Германии, Польши и Франции, возникшее в 1991 году. В рамках группы проходят многочисленные встречи министров иностранных дел и глав государств. На саммитах нередко дискутируются вопросы по Украине.

Несколько раз в разный период времени выдвигались инициативы по присоединению Украины к соответствующему союзу, и таким образом превращение "треугольника" в "четырехугольник".

Макрон проведет переговоры с Шольцом по Украине

Журналисты ссылаются на своих инсайдеров в немецких и французских политических кругах.

Кроме того, отмечается, что в переговорах также будет участвовать премьер-министр Польши Дональд Туск.

Макрон, Шольц и Туск хотят, чтобы эта встреча стала демонстрацией единства после напряженного периода, когда франко-германские споры по Украине переросли в открытую рознь.

Продолжительное напряжение началось с заявления Макрона о том, что он не исключает возможность отправки западных войск воевать в Украину. Более аккуратный Шольц ответил, что этого не произойдет.

Как считает издание Politico, заявление Макрона о "трусах в Европе" звучало в адрес канцлера ФРГ.

Официальный Берлин обеспокоен тем, что Макрон жестко высказывался по Украине, но не предоставил такой военной поддержки, как Германия.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Шольц отверг идею Британии по обмену ракет Taurus на Storm Shadow для передачи Украине
Олаф Шольц
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон срочно едет к Шольцу ради Украины — Politico
Эммануэль Макрон
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский провел переговоры с Шольцем. О чем говорили
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?