Nordic Response 2024. Финляндия впервые в качестве члена НАТО примет участие в учениях
Категория
Мир
Дата публикации

Nordic Response 2024. Финляндия впервые в качестве члена НАТО примет участие в учениях

НАТО
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Источник:  Yle

4 марта начинается обучение северных стран НАТО Nordic Response 2024, в которых Финляндия впервые примет участие в качестве полноправного члена Альянса.

Финляндия принимает участие в учениях НАТО

Военные учения Nordic Response 2024 под руководством Норвегии начнутся в понедельник на территории Финляндии, Швеции и Норвегии.

Об этом сообщает Yle .

12-дневные учения имеют важное значение для Финляндии, поскольку, кроме того, что это самые большие учения, к которым финские силы обороны никогда не присоединялись за границей, это также первый раз, когда Финляндия будет отрабатывать коллективную оборону Альянса как член НАТО, — говорится в сообщении.

Обучение Nordic Response включает наземные, морские и воздушные упражнения, в которых примут участие около 20 000 участников из 14 стран, в том числе 4100 финских солдат.

Александер Стубб, который в пятницу принял присягу президента Финляндии, заявил, что 7 марта он осуществит свой первый зарубежный визит для инспектирования учений в Норвегии.

Если бы кто-то сказал мне два года назад, что президент Финляндии совершит свой первый рабочий визит на обучение НАТО через неделю после инаугурации, я бы не поверил.

Александр Стубб

Александр Стубб

Президент Финляндии

В учениях принимают участие более 100 летательных аппаратов из Финляндии, Швеции, Норвегии и других стран НАТО, среди которых истребители, топливозаправщики, транспортные и разведывательные самолеты, а также различные вертолеты.

Что известно о масштабных военных учениях НАТО

Учения будут нацелены на отработку мероприятий коллективной обороны и в них примут участие более 20 000 военнослужащих. Они будут проведены на севере Норвегии, Швеции и Финляндии, а также в воздушном и морском пространствах стран.

На земле тысячи солдат будут отрабатывать защиту и охрану стран Северной Европы посредством разных артиллерийских систем, танков, гусеничных машин и других наземных транспортных средств. В воздухе будут действовать более 100 истребителей, транспортных самолетов, самолетов морского наблюдения, а также вертолеты и самолеты специального назначения членов Альянса. На море будет задействовано более 50 подлодок, фрегатов, корветов, авианосцев и различных амфибийных судов.

Общие учения имеют целью оборону и защиту Северного региона.

Мы должны иметь возможность дать отпор и прекратить любого, кто пытается испытывать наши границы, ценности и демократию – при нынешней ситуации с безопасностью в Европе эти учения чрезвычайно актуальны и важны как никогда раньше, – заявил командующий Норвежским центром воздушных операций, Королевских ВВС Норвегии, бригадный генерал Трон Странд

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