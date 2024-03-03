Nordic Response 2024. Финляндия впервые в качестве члена НАТО примет участие в учениях

Финляндия принимает участие в учениях НАТО

Военные учения Nordic Response 2024 под руководством Норвегии начнутся в понедельник на территории Финляндии, Швеции и Норвегии.

Об этом сообщает Yle .

12-дневные учения имеют важное значение для Финляндии, поскольку, кроме того, что это самые большие учения, к которым финские силы обороны никогда не присоединялись за границей, это также первый раз, когда Финляндия будет отрабатывать коллективную оборону Альянса как член НАТО, — говорится в сообщении. Поделиться

Обучение Nordic Response включает наземные, морские и воздушные упражнения, в которых примут участие около 20 000 участников из 14 стран, в том числе 4100 финских солдат.

Александер Стубб, который в пятницу принял присягу президента Финляндии, заявил, что 7 марта он осуществит свой первый зарубежный визит для инспектирования учений в Норвегии.

Если бы кто-то сказал мне два года назад, что президент Финляндии совершит свой первый рабочий визит на обучение НАТО через неделю после инаугурации, я бы не поверил. Александр Стубб Президент Финляндии

В учениях принимают участие более 100 летательных аппаратов из Финляндии, Швеции, Норвегии и других стран НАТО, среди которых истребители, топливозаправщики, транспортные и разведывательные самолеты, а также различные вертолеты.

Что известно о масштабных военных учениях НАТО

Учения будут нацелены на отработку мероприятий коллективной обороны и в них примут участие более 20 000 военнослужащих. Они будут проведены на севере Норвегии, Швеции и Финляндии, а также в воздушном и морском пространствах стран.

На земле тысячи солдат будут отрабатывать защиту и охрану стран Северной Европы посредством разных артиллерийских систем, танков, гусеничных машин и других наземных транспортных средств. В воздухе будут действовать более 100 истребителей, транспортных самолетов, самолетов морского наблюдения, а также вертолеты и самолеты специального назначения членов Альянса. На море будет задействовано более 50 подлодок, фрегатов, корветов, авианосцев и различных амфибийных судов.

Общие учения имеют целью оборону и защиту Северного региона.