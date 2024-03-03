Nordic Response 2024. Финляндия впервые в качестве члена НАТО примет участие в учениях

4 марта начинается обучение северных стран НАТО Nordic Response 2024, в которых Финляндия впервые примет участие в качестве полноправного члена Альянса.
Финляндия принимает участие в учениях НАТО
Военные учения Nordic Response 2024 под руководством Норвегии начнутся в понедельник на территории Финляндии, Швеции и Норвегии.
Об этом сообщает Yle .
Обучение Nordic Response включает наземные, морские и воздушные упражнения, в которых примут участие около 20 000 участников из 14 стран, в том числе 4100 финских солдат.
Александер Стубб, который в пятницу принял присягу президента Финляндии, заявил, что 7 марта он осуществит свой первый зарубежный визит для инспектирования учений в Норвегии.
В учениях принимают участие более 100 летательных аппаратов из Финляндии, Швеции, Норвегии и других стран НАТО, среди которых истребители, топливозаправщики, транспортные и разведывательные самолеты, а также различные вертолеты.
Что известно о масштабных военных учениях НАТО
Учения будут нацелены на отработку мероприятий коллективной обороны и в них примут участие более 20 000 военнослужащих. Они будут проведены на севере Норвегии, Швеции и Финляндии, а также в воздушном и морском пространствах стран.
На земле тысячи солдат будут отрабатывать защиту и охрану стран Северной Европы посредством разных артиллерийских систем, танков, гусеничных машин и других наземных транспортных средств. В воздухе будут действовать более 100 истребителей, транспортных самолетов, самолетов морского наблюдения, а также вертолеты и самолеты специального назначения членов Альянса. На море будет задействовано более 50 подлодок, фрегатов, корветов, авианосцев и различных амфибийных судов.
Общие учения имеют целью оборону и защиту Северного региона.
Мы должны иметь возможность дать отпор и прекратить любого, кто пытается испытывать наши границы, ценности и демократию – при нынешней ситуации с безопасностью в Европе эти учения чрезвычайно актуальны и важны как никогда раньше, – заявил командующий Норвежским центром воздушных операций, Королевских ВВС Норвегии, бригадный генерал Трон Странд
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