Nordic Response 2024. Фінляндія вперше як член НАТО візьме участь у навчаннях

4 березня розпочинаються навчання північних країн НАТО Nordic Response 2024, в яких Фінляндія вперше візьме участь як повноправний член Альянсу.
Фінляндія бере участь у навчаннях НАТО
Військові навчання Nordic Response 2024 під керівництвом Норвегії почнуться у понеділок на території Фінляндії, Швеції та Норвегії.
Про це повідомляє Yle.
Навчання Nordic Response включають наземні, морські та повітряні вправи, в яких візьмуть участь близько 20 000 учасників з 14 країн, зокрема, 4100 фінських солдатів.
Олександер Стубб, який у п'ятницю склав присягу президента Фінляндії, заявив, що 7 березня він здійснить свій перший закордонний візит для інспектування навчань у Норвегії.
У навчаннях беруть участь понад 100 літальних апаратів з Фінляндії, Швеції, Норвегії та інших країн НАТО, серед яких винищувачі, паливозаправники, транспортні та розвідувальні літаки, а також різні гелікоптери.
Що відомо про масштабні військові навчання НАТО
Навчання будуть націлені на відпрацювання заходів колективної оборони і в них візьме участь понад 20 000 військовослужбовців. Їх проведуть на півночі Норвегії, Швеції і Фінляндії, а також у повітряному і морському просторах країн.
На землі тисячі солдатів будуть відпрацьовувати захист і охорону країн Північної Європи за допомогою різних артилерійських систем, танків, гусеничних машин та інших наземних транспортних засобів. У повітрі діятимуть понад 100 винищувачів, транспортних літаків, літаків морського спостереження, а також гелікоптери і літаки спеціального призначення членів Альянсу. На морі буде задіяно понад 50 підводних човнів, фрегатів, корветів, авіаносців і різних амфібійних суден.
Спільні навчання мають на меті оборону і захист Північного регіону.
Ми повинні мати змогу дати відсіч і зпинити будь-кого, хто намагається випробовувати наші кордони, цінності та демократію — за нинішньої ситуації з безпекою в Європі ці навчання надзвичайно актуальні і важливі як ніколи раніше, — заявив командувач Норвезького центру повітряних операцій, Королівських ВПС Норвегії, бригадний генерал Трон Странд.
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