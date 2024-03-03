Nordic Response 2024. Фінляндія вперше як член НАТО візьме участь у навчаннях
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Nordic Response 2024. Фінляндія вперше як член НАТО візьме участь у навчаннях

НАТО
Джерело:  Yle

4 березня розпочинаються навчання північних країн НАТО Nordic Response 2024, в яких Фінляндія вперше візьме участь як повноправний член Альянсу.

Фінляндія бере участь у навчаннях НАТО

Військові навчання Nordic Response 2024 під керівництвом Норвегії почнуться у понеділок на території Фінляндії, Швеції та Норвегії.

Про це повідомляє Yle.

12-денні навчання мають важливе значення для Фінляндії, оскільки, крім того, що це найбільші навчання, до яких фінські сили оборони будь-коли приєднувалися за кордоном, це також перший раз, коли Фінляндія відпрацьовуватиме колективну оборону Альянсу як член НАТО, — йдеться у повідомленні.

Навчання Nordic Response включають наземні, морські та повітряні вправи, в яких візьмуть участь близько 20 000 учасників з 14 країн, зокрема, 4100 фінських солдатів.

Олександер Стубб, який у п'ятницю склав присягу президента Фінляндії, заявив, що 7 березня він здійснить свій перший закордонний візит для інспектування навчань у Норвегії.

Якби хтось сказав мені два роки тому, що президент Фінляндії здійснить свій перший робочий візит на навчання НАТО через тиждень після інавгурації, я б не повірив.

Олександр Стубб

Олександр Стубб

Президент Фінляндії

У навчаннях беруть участь понад 100 літальних апаратів з Фінляндії, Швеції, Норвегії та інших країн НАТО, серед яких винищувачі, паливозаправники, транспортні та розвідувальні літаки, а також різні гелікоптери.

Що відомо про масштабні військові навчання НАТО

Навчання будуть націлені на відпрацювання заходів колективної оборони і в них візьме участь понад 20 000 військовослужбовців. Їх проведуть на півночі Норвегії, Швеції і Фінляндії, а також у повітряному і морському просторах країн.

На землі тисячі солдатів будуть відпрацьовувати захист і охорону країн Північної Європи за допомогою різних артилерійських систем, танків, гусеничних машин та інших наземних транспортних засобів. У повітрі діятимуть понад 100 винищувачів, транспортних літаків, літаків морського спостереження, а також гелікоптери і літаки спеціального призначення членів Альянсу. На морі буде задіяно понад 50 підводних човнів, фрегатів, корветів, авіаносців і різних амфібійних суден.

Спільні навчання мають на меті оборону і захист Північного регіону.

Ми повинні мати змогу дати відсіч і зпинити будь-кого, хто намагається випробовувати наші кордони, цінності та демократію — за нинішньої ситуації з безпекою в Європі ці навчання надзвичайно актуальні і важливі як ніколи раніше, — заявив командувач Норвезького центру повітряних операцій, Королівських ВПС Норвегії, бригадний генерал Трон Странд.

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