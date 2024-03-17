Чехия уже приобрела для Украины около 800 тыс. артиллерийских боеприпасов для Украины по всему миру.

Что известно об усилиях Чехии по обеспечению Украины боеприпасами

Отмечается, что Чехия нашла еще дополнительные 700 тыс. боеприпасов, которые можно приобрести для удовлетворения потребностей украинских военных.

При этом 300 тыс. боеприпасов представляют снаряды советского образца и еще 500 тыс. — западного производства.

Представители правительства Чехии подчеркнули, что вместе с поступлением необходимых средств будет доступно больше снарядов для Украины.

Чешские чиновники обещают уже в ближайшее время организовать поставки необходимых Украине боеприпасов.

По информации представителей западных разведок, украинские военные выпускают только по 2 снаряда в ответ на каждые 10, выпущенные со стороны оккупационной армии РФ.

По словам некоторых аналитиков, Украине в среднем необходимо до 200 тыс. боеприпасов разного калибра для достижения превосходства над преступной армией РФ.

В материале издания подчеркивается, поставки артснарядов из Чехии могут помочь Украине снова освобождать оккупированные Россией территории и при этом удерживать линию обороны.

Чешские чиновники заявили, что сосредоточены не на увеличении собственного производства боеприпасов, как это делают США, Франция или Германия, а на закупке уже имеющихся снарядов.

Как Чехия стала примером для США и ведущих стран НАТО в помощи Украине

Авторы материала подчеркивают, что представители Чехии без огласки начали ездить по всему миру, заключая соглашения о продаже и договариваясь об экспортных лицензиях с десятками стран-производителей.

Чешские чиновники отметили, что неожиданным преимуществом стало постсоветское прошлое страны.

Это подарило стране как крупную оружейную промышленность с глобальными клиентами, так и хорошие отношения со многими странами Глобального Юга с большими запасами оружия советских времен и способностью производить больше.

По словам чешских официальных лиц, не раскрывающих деталей договоренностей с другими странами, среди новых поставщиков есть и союзники России.

По словам же западных чиновников, аналогичные обращения США и западноевропейских стран к потенциальным поставщикам в Африке, Азии и Латинской Америке были отклонены.

Более того, официальные представители Альянса и ЕС публично поддержали чешскую инициативу. Германия пообещала выделить более 500 млн евро, что, безусловно, является наибольшим обязательством.

По словам спецпредставителя Чехии по помощи Украине Томаша Копечного, подход дипломатов его страны заключался в посредничестве с целью оказания помощи в переговорах и заключения соглашений на покупку и поставки.

По его словам, Прага обратилась к странам, имеющим либо производственные мощности, либо совместимые боеприпасы на складах, и связала их со страной Запада, которая оплатит доставку.

Затем Чехия организует логистику, отправляя поставки либо через собственные границы, либо через третьи страны, скрывая любую прямую связь между страной происхождения и Украиной, чтобы не подвергать поставщика гневу Москвы.

Конфиденциальность здесь ключевая: мы разговариваем и будем разговаривать с кем угодно, независимо от их приверженности или политической позиции — за очень немногими исключениями, такими как Северная Корея, — отметил советник чешского правительства по национальной безопасности Томаш Пояр. Поделиться

Заместитель министра обороны страны Ян Жирес убежден, что усилия Праги выявили несоответствие между дружеским отношением некоторых правительств к России публично и их открытостью к деловым отношениям с союзниками Украины в частном порядке.

Если вы приезжаете с кучей денег, они заинтересованы, и Чехия считается нейтральной по сравнению с часто поляризующими США, — объясняет руководитель Центра европейских ценностей политики безопасности, аналитического центра в Праге Якуб Янда. Поделиться

В то время как крупные западные государства, такие как США, обсуждали опасность отправки новых типов оружия в Украину из-за страха спровоцировать Москву, Чехия рано начала поставлять основные боевые танки, ракетные установки и крупные артиллерийские установки в Киев.

Кстати, ракету-носитель для потопивших флагман Черноморского флота России "Москва" ракет доставила Чехия.

Было досадно наблюдать за бездействием стран, которые намного богаче и мощнее, когда это было вопросом жизни или смерти для украинцев, а значит, и для нас, — отмечает Копечный. Поделиться

Ланге сказал, что успех чешской инициативы стал уроком для больших членов НАТО, которые сосредоточились на наращивании собственного производства оружия, медленном процессе, ограничивающем сейчас поставки для Украины.