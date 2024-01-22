Чехия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в ЕС

Чехия пытается включить это требование в готовящий Евросоюз пакет санкций против России. Сейчас Прага собирает поддержку своего предложения.

Все внимание сейчас приковано к внеочередному Европейскому совету (состоятся 1 февраля, — ред.), на котором будет решаться вопрос о макрофинансовой помощи (для Украины, — ред.), — заявил Липовский. Поделиться

Он отметил, что в контексте Украины Европейскому Союзу также важно сосредоточиться на общей стратегии в отношении России.

Это давние дебаты, которые не приветствуются здесь, в ЕС, но я думаю, что если мы вступаем в третий год российской войны, то должны быть в состоянии задать некоторые вопросы, — сказал он. Поделиться

Санкции против России

В декабре ЕС ввел в действие 12-й пакет санкции против РФ. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в нем блок предложил "мощный набор новых списков и экономических мер, которые еще больше ослабят российскую военную машину".

В санкционный пакет вошли ограничительные меры по импорту или перевозке российских алмазов, был введен импортно-экспортный контроль и ограничение, ограничение цены на нефть, железо и сталь, а также в список внесено значительное количество дополнительных физических и юридических лиц.