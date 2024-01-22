Чехия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне.
Чехия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в ЕС
Чехия пытается включить это требование в готовящий Евросоюз пакет санкций против России. Сейчас Прага собирает поддержку своего предложения.
Он отметил, что в контексте Украины Европейскому Союзу также важно сосредоточиться на общей стратегии в отношении России.
Санкции против России
В декабре ЕС ввел в действие 12-й пакет санкции против РФ. Как заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, в нем блок предложил "мощный набор новых списков и экономических мер, которые еще больше ослабят российскую военную машину".
В санкционный пакет вошли ограничительные меры по импорту или перевозке российских алмазов, был введен импортно-экспортный контроль и ограничение, ограничение цены на нефть, железо и сталь, а также в список внесено значительное количество дополнительных физических и юридических лиц.
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