Чехія вже придбала для України близько 800 тис артилерійських боєприпасів для України по всьому світу.

Що відомо про зусилля Чехії із забезпечення України боєприпасами

Зазначається, що Чехія знайшла ще додаткові 700 тис боєприпасів, які можна придбати для задовільнення потреб українських військових.

При цьому 300 тис боєприпасів представляють снаряди радянського зразка і ще 500 тис — західного виробництва.

Представники уряду Чехії підкреслили, що разом із надходженням необхідних коштів буде доступно більше снарядів для України.

Чеські посадовці обіцяють вже найближчим часом організувати поставки необхідних Україні боєприпасів.

За інформацією представників західних розвідок, наразі українські військові випускають лише по 2 снаряди у відповідь на кожні 10, випущені з боку окупаційної армії РФ.

За словами деяких аналітиків, Україні у середньому необхідно до 200 тис боєприпасів різного калібру для досягнення переваги над злочинною армією РФ.

У матеріалі видання підкреслюється, поставки артснарядів з Чехії можуть допомогти Україні знову звільняти окуповані Росією території і при цьому утримувати лінію оборони.

Чеські посадовці заявили, що зосереджені не на збільшенні власного виробництва боєприпасів, як це роблять США, Франція чи Німеччина, а на закупівлі вже наявних снарядів.

Як Чехія стала прикладом для США та провідних країн НАТО у допомозі Україні

Автори матеріалу підкреслюють, що представники Чехії без розголосу почали їздити по всьому світу, укладаючи угоди про продаж і домовляючись про експортні ліцензії з десятками країн-виробників.

Чеські посадовці зазначили, що несподіваною перевагою стало пострадянське минуле країни.

Це подарувало країні як значну збройову промисловість із глобальними клієнтами, так і добрі стосунки з багатьма країнами Глобального Півдня з великими запасами зброї радянських часів і спроможністю виробляти більше.

За словами чеських офіційних осіб, які не розкривають деталей домовленностей з іншими країнами, серед нових постачальників є і союзники Росії.

Натомість за словами західних чиновників, аналогічні звернення США та західноєвропейських країн до потенційних постачальників в Африці, Азії та Латинській Америці були відхилені.

Ба більше, офіційні представники Альянсу та ЄС публічно підтримали чеську ініціативу. Німеччина наразі пообіцяла виділити понад 500 млн євро, що, безумовно, є найбільшим зобов’язанням.

За словами спецпредставника Чехії з питань допомоги Україні Томаша Копєчного, підхід дипломатів його країни полягав у посередництві із метою надання допомоги у переговорах та укладення угод на купівлю та поставки.

За його словами, Прага звернулася до країн, які мають або виробничі потужності, або сумісні боєприпаси на складах, і зв’язала їх із країною Заходу, яка оплатить доставку.

Потім Чехія організує логістику, відправляючи поставки або через власні кордони, або через треті країни, приховуючи будь-який прямий зв’язок між країною походження та Україною, щоб не наражати постачальника на гнів Москви.

Конфіденційність тут є ключовою: ми розмовляємо і будемо розмовляти з ким завгодно, незалежно від їх прихильності чи політичної позиції — за дуже небагатьма винятками, такими як Північна Корея, — зазначив радник чеського уряду з національної безпеки Томаш Пояр. Поширити

Заступник міністра оборони країни Ян Жірес переконаний, що зусилля Праги виявили невідповідність між дружнім ставленням деяких урядів до Росії публічно та їхньою відкритістю до ділових відносин із союзниками України в приватному порядку.

Якщо ви приїжджаєте з купою грошей, вони зацікавлені, і Чехія вважається нейтральною в порівнянні зі США, які часто поляризують, — пояснює керівник Центру європейських цінностей політики безпеки, аналітичного центру в Празі Якуб Янда. Поширити

У той час як великі західні держави, такі як США, обговорювали небезпеку надсилання нових типів зброї в Україну через страх спровокувати Москву, Чехія рано почала постачати основні бойові танки, ракетні установки та великі артилерійські установки до Києва.

До речі, ракету-носій для ракет, які потопили флагман Чорноморського флоту Росії "Москва", доставила Чехія.

Було прикро спостерігати за бездіяльністю країн, які є набагато багатшими та могутнішими, коли це було питанням життя чи смерті для українців, а отже, і для нас, — зазначає Копєчний. Поширити

Ланге сказав, що успіх чеської ініціативи став уроком для більших членів НАТО, які зосередилися на нарощуванні власного виробництва зброї, повільному процесі, який зараз обмежує поставки для України.