США домовляються з Туреччиною щодо закупівлі тротилу для збільшення виробництва артснарядів

Постачання вибухових речовин із Туреччини будуть мати вирішальне значення для виробництва боєприпасів калібру 155-м у США.
Турецький тротил потроїть виробництво артснарядів у США
США ведуть переговори про збільшення закупівель вибухових речовин у Туреччині для нарощування виробництва артилерійських снарядів, оскільки союзники намагаються доставити вкрай необхідні боєприпаси в Україну.
Про це пише Bloomberg з посиланням на чиновників, знайомих з ходом переговорів.
Зазначається, що турецькі поставки тринітротолуолу , відомого як тротил, та нітрогуанідину, який використовується як пальне, будуть мати вирішальне значення для виробництва боєприпасів калібру 155-мм за стандартами НАТО — потенційно потроять виробництво.
За словами журналістів, дворічна війна в Україні спровокувала сплеск світового попиту на боєприпаси, а західні союзники намагаються постачати їх Києву, поповнюючи власні виснажені запаси. Сплеск попиту призвів до відставання у виконанні світових замовлень і створив навантаження на оборонні ланцюги постачання, особливо на такі компоненти, як тротил.
Водночас Туреччина вже на шляху до того, щоб стати найбільшим продавцем артилерійських снарядів до США вже цього року.
У статті вказано, що укладення угоди з Анкарою також оголює крихкий баланс між союзниками по НАТО, відносини між якими загострилися через російське вторгнення і багатомісячну блокаду Туреччиною вступу Швеції до альянсу.
Партнерство у виробництві боєприпасів буде побудоване на цьому: наприкінці лютого Пентагон повідомив, що уклав контракт з General Dynamics Ordnance and Tactical Systems на будівництво трьох ліній з виробництва металевих частин 155-мм снарядів в Техасі, в тому числі з турецькими субпідрядниками. Запуск заводу в Мескіті, штат Техас, запланований на червень.
Очікується, що виробничі лінії турецької оборонної компанії Repkon вироблятимуть близько 30% усіх 155-мм артилерійських снарядів американського виробництва до 2025 року. Крім того, Міністерство оборони закупило 116 000 боєприпасів у турецької компанії Arca Defense з поставкою цього року, і найближчим часом очікуються подальші закупівлі.
Зусилля США і Європи є частиною гонки, щоб наздогнати Москву, чия військова машина дозволила їй виробити або закупити, за деякими оцінками, 4 млн боєприпасів цього року. На противагу цьому, ЄС планує потроїти виробництво артилерійських снарядів до приблизно 1,4 млн одиниць.
Попит на зброю у світі росте
Німецький виробник танкових запчастин Renk повідомив про рекордно високу кількість замовлень.
Європейський Союз виділив німецькому оборонному концерну Rheinmetall, який хоче побудувати завод в Україні, понад 130 млн євро фінансування для збільшення виробництва боєприпасів.
Скільки снарядів може отримати Україна?
З заявою з цього приводу виступив шеф чеської дипломатії Ян Ліпавський.
Він звернув увагу на те, що очолювана Прагою ініціатива, яка передбачає закупівлю близько 800 тис снарядів за межами Євросоюзу, має успіхи, а також набирає обертів.
Ми можемо зробити набагато більше, ніж спочатку оголошена кількість (у 800 тисяч — ред.), — сказав Ліпавський, назвавши як потенційний обсяг 1,5 млн снарядів.
Глава МЗС Чехії також наголосив, що ініціатива його країни сама по собі не буде достатньою для підтримки України.
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