США домовляються з Туреччиною щодо закупівлі тротилу для збільшення виробництва артснарядів

Постачання вибухових речовин із Туреччини будуть мати вирішальне значення для виробництва боєприпасів калібру 155-м у США.

Турецький тротил потроїть виробництво артснарядів у США

США ведуть переговори про збільшення закупівель вибухових речовин у Туреччині для нарощування виробництва артилерійських снарядів, оскільки союзники намагаються доставити вкрай необхідні боєприпаси в Україну.

Про це пише Bloomberg з посиланням на чиновників, знайомих з ходом переговорів.

Зазначається, що турецькі поставки тринітротолуолу , відомого як тротил, та нітрогуанідину, який використовується як пальне, будуть мати вирішальне значення для виробництва боєприпасів калібру 155-мм за стандартами НАТО — потенційно потроять виробництво.

За словами журналістів, дворічна війна в Україні спровокувала сплеск світового попиту на боєприпаси, а західні союзники намагаються постачати їх Києву, поповнюючи власні виснажені запаси. Сплеск попиту призвів до відставання у виконанні світових замовлень і створив навантаження на оборонні ланцюги постачання, особливо на такі компоненти, як тротил.

Водночас Туреччина вже на шляху до того, щоб стати найбільшим продавцем артилерійських снарядів до США вже цього року.

У статті вказано, що укладення угоди з Анкарою також оголює крихкий баланс між союзниками по НАТО, відносини між якими загострилися через російське вторгнення і багатомісячну блокаду Туреччиною вступу Швеції до альянсу.

Президент Реджеп Таїп Ердоган планує відвідати Білий дім 9 травня вперше з моменту вступу на посаду президента Джо Байдена, оскільки обидва лідери налагоджують військові зв'язки. Схвалення Туреччиною членства Швеції в НАТО цього року розчистило шлях для Вашингтона до підписання угоди про продаж Анкарі американських військових літаків F-16, ракет і бомб на суму 23 млрд дол. Поширити

Партнерство у виробництві боєприпасів буде побудоване на цьому: наприкінці лютого Пентагон повідомив, що уклав контракт з General Dynamics Ordnance and Tactical Systems на будівництво трьох ліній з виробництва металевих частин 155-мм снарядів в Техасі, в тому числі з турецькими субпідрядниками. Запуск заводу в Мескіті, штат Техас, запланований на червень.

Очікується, що виробничі лінії турецької оборонної компанії Repkon вироблятимуть близько 30% усіх 155-мм артилерійських снарядів американського виробництва до 2025 року. Крім того, Міністерство оборони закупило 116 000 боєприпасів у турецької компанії Arca Defense з поставкою цього року, і найближчим часом очікуються подальші закупівлі.

Зусилля США і Європи є частиною гонки, щоб наздогнати Москву, чия військова машина дозволила їй виробити або закупити, за деякими оцінками, 4 млн боєприпасів цього року. На противагу цьому, ЄС планує потроїти виробництво артилерійських снарядів до приблизно 1,4 млн одиниць.

Попит на зброю у світі росте

Німецький виробник танкових запчастин Renk повідомив про рекордно високу кількість замовлень.

Баварський виробник коробок передач і трансмісій для танків і фрегатів, 70% доходів якого припадає на військові замовлення, повідомив, про ріст замовлень у 2023 році майже на третину, до 1,3 млрд євро. Поширити

Європейський Союз виділив німецькому оборонному концерну Rheinmetall, який хоче побудувати завод в Україні, понад 130 млн євро фінансування для збільшення виробництва боєприпасів.

Скільки снарядів може отримати Україна?

З заявою з цього приводу виступив шеф чеської дипломатії Ян Ліпавський.

Він звернув увагу на те, що очолювана Прагою ініціатива, яка передбачає закупівлю близько 800 тис снарядів за межами Євросоюзу, має успіхи, а також набирає обертів.

Ми можемо зробити набагато більше, ніж спочатку оголошена кількість (у 800 тисяч — ред.), — сказав Ліпавський, назвавши як потенційний обсяг 1,5 млн снарядів.

Глава МЗС Чехії також наголосив, що ініціатива його країни сама по собі не буде достатньою для підтримки України.