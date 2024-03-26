Снаряди для України. Чехія виступила з неочікуваною заявою
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Снаряди для України. Чехія виступила з неочікуваною заявою

снаряди
Джерело:  Bloomberg

26 березня влада Чехії офіційно підтвердила, що в межах її ініціативи Україна потенційно може отримати 1,5 млн снарядів, а не 800 тисяч, як передбачалося раніше.

Скільки снарядів може отримати Україна?

З заявою з цього приводу виступив шеф чеської дипломатії Ян Ліпавський.

Він звернув увагу на те, що очолювана Прагою ініціатива, яка передбачає закупівлю близько 800 тисяч снарядів за межами Євросоюзу, має успіхи, а також набирає обертів.

Ми можемо зробити набагато більше, ніж спочатку оголошена кількість (у 800 тисяч — ред.), — сказав Ліпавський, назвавши як потенційний обсяг 1,5 мільйона снарядів.

Глава МЗС Чехії також наголосив, що ініціатива його країни сама по собі не буде достатньою для підтримки України.

Що також важливо розуміти, фінансування перших постачань треба розпочати до того, як відправлять вантажі.

Як ми бачимо, це вже допомагає Україні краще воювати, тому що вони знають, що в них будуть свіжі боєприпаси, і це змінило їхнє ставлення до використання наявних запасів.

Ян Ліпавський

Ян Ліпавський

Глава МЗС Чехії

За словами чеського дипломата, він не може поки відповісти, скільки часу знадобиться для постачань снарядів на лінію фронту.

Як в Україні коментують ініціативу Чехії

Шеф української дипломатії Дмитро Кулеба нещодавно заявив, що, згідно з тими сигналами, які отримав Київ, українські військові вже в найближчому майбутньому відчують збільшення постачань боєприпасів в межах ініціативи Чехії.

Він також додав, що це не забере багато місяців.

Чеська ініціатива розрахована на реалізацію протягом усього року. Перші снаряди почнуть надходити в осяжній перспективі. А потім протягом року далі надходитимуть нові партії, — пояснив глава МЗС України.

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