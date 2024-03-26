Снаряды для Украины. Чехия выступила с неожиданным заявлением
Категория
Мир
Дата публикации

Снаряды для Украины. Чехия выступила с неожиданным заявлением

снаряды
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Источник:  Bloomberg

26 марта власти Чехии официально подтвердили, что в рамках их инициативы Украина потенциально может получить 1,5 млн снарядов, а не 800 тысяч, как предполагалось ранее.

Сколько снарядов может получить Украина?

С заявлением по этому поводу выступил шеф чешской дипломатии Ян Липовский.

Он обратил внимание на то, что возглавляемая Прагой инициатива, предусматривающая закупку около 800 тысяч снарядов за пределами Евросоюза, имеет успехи, а также набирает обороты.

Мы можем сделать гораздо больше, чем первоначально объявленное количество (в 800 тысяч — ред.), — сказал Липовский, назвав как потенциальный объем 1,5 миллиона снарядов.

Глава МИД Чехии также подчеркнул, что инициатива его страны сама по себе не будет достаточной для поддержки Украины.

Что также важно понимать, финансирование первых поставок нужно начать до отправки грузов.

Как мы видим, это уже помогает Украине лучше воевать, потому что они знают, что у них будут свежие боеприпасы, и это изменило их отношение к использованию запасов.

Ян Липовский

Ян Липовский

Глава МИД Чехии

По словам чешского дипломата, он пока не может ответить, сколько времени понадобится для поставок снарядов на линию фронта.

Как в Украине комментируют инициативу Чехии

Шеф украинской дипломатии Дмитрий Кулеба недавно заявил, что, согласно тем сигналам, которые получил Киев, украинские военные уже в ближайшем будущем ощутят увеличение поставок боеприпасов в рамках инициативы Чехии.

Он также добавил, что это не займет много месяцев.

Чешская инициатива рассчитана на реализацию в течение всего года. Первые снаряды начнут поступать в обозримой перспективе. А затем в течение года будут дальше поступать новые партии, — объяснил глава МИД Украины.

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