Снаряды, техники, оружие. Немецкий концерн Rheinmetall планирует строить оружейные заводы в Украине
Категория
Мир
Дата публикации

Снаряды, техники, оружие. Немецкий концерн Rheinmetall планирует строить оружейные заводы в Украине

Rheinmetall
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Источник:  Le Monde

Гендиректор немецкого Rheinmetall Армин Паппергер в четверг, 14 марта, заявил, что концерн планирует построить по меньшей мере четыре оружейных завода в Украине.

Rheinmetall планирует строить оружейные заводы в Украине

Указано, что речь идет о строительстве заводов по производству снарядов, военной техники, пороха и зенитного оружия.

Украина сейчас является важным партнером для нас, и мы видим потенциал от двух до трех миллиардов евро (продаж, — ред.) в год, — сказал Паппергер.

По словам Паппергера, в среднесрочной перспективе Rheinmetall планирует произвести в общей сложности 1,1 миллиона 155-миллиметровых снарядов на всех своих предприятиях, чтобы укрепить свою позицию мирового лидера в этой области.

Что известно о Rheinmetall

Rheinmetall является одним из крупнейших в мире производителей артиллерийских и танковых снарядов. Компания начала наращивать производство после вторжения России в 2022 году в Украину.

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall подписал меморандум с украинскими властями о строительстве завода, где будут производить артиллерийские снаряды.

Крупнейший в Европе производитель боеприпасов Rheinmetall откроет в Украине совместный завод по производству снарядов.

Меморандум о создании совместного предприятия был подписан в присутствии министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Александра Камышина и посла Украины в Германии Алексея Макеева во время Мюнхенской конференции по безопасности.

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