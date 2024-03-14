Снаряды, техники, оружие. Немецкий концерн Rheinmetall планирует строить оружейные заводы в Украине

Гендиректор немецкого Rheinmetall Армин Паппергер в четверг, 14 марта, заявил, что концерн планирует построить по меньшей мере четыре оружейных завода в Украине.

Rheinmetall планирует строить оружейные заводы в Украине

Указано, что речь идет о строительстве заводов по производству снарядов, военной техники, пороха и зенитного оружия.

Украина сейчас является важным партнером для нас, и мы видим потенциал от двух до трех миллиардов евро (продаж, — ред.) в год, — сказал Паппергер. Поделиться

По словам Паппергера, в среднесрочной перспективе Rheinmetall планирует произвести в общей сложности 1,1 миллиона 155-миллиметровых снарядов на всех своих предприятиях, чтобы укрепить свою позицию мирового лидера в этой области.

Что известно о Rheinmetall

Rheinmetall является одним из крупнейших в мире производителей артиллерийских и танковых снарядов. Компания начала наращивать производство после вторжения России в 2022 году в Украину.

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall подписал меморандум с украинскими властями о строительстве завода, где будут производить артиллерийские снаряды.

Крупнейший в Европе производитель боеприпасов Rheinmetall откроет в Украине совместный завод по производству снарядов.

Rheinmetall, Europe’s largest ammunition maker, plans to open a new ammo plant in #Ukraine 🇺🇦. MoU to set up a JV has been signed in the presence of Oleksandr Kamyshin, Ukrainian Minister for Strategic Industries, and 🇺🇦ambassador S.E. Oleksii Makeiev during Munich Security… pic.twitter.com/lD5Qx9UOGT — Rheinmetall (@RheinmetallAG) February 17, 2024

Меморандум о создании совместного предприятия был подписан в присутствии министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Александра Камышина и посла Украины в Германии Алексея Макеева во время Мюнхенской конференции по безопасности.