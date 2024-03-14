Снаряды, техники, оружие. Немецкий концерн Rheinmetall планирует строить оружейные заводы в Украине

Гендиректор немецкого Rheinmetall Армин Паппергер в четверг, 14 марта, заявил, что концерн планирует построить по меньшей мере четыре оружейных завода в Украине.
Rheinmetall планирует строить оружейные заводы в Украине
Указано, что речь идет о строительстве заводов по производству снарядов, военной техники, пороха и зенитного оружия.
По словам Паппергера, в среднесрочной перспективе Rheinmetall планирует произвести в общей сложности 1,1 миллиона 155-миллиметровых снарядов на всех своих предприятиях, чтобы укрепить свою позицию мирового лидера в этой области.
Что известно о Rheinmetall
Rheinmetall является одним из крупнейших в мире производителей артиллерийских и танковых снарядов. Компания начала наращивать производство после вторжения России в 2022 году в Украину.
Немецкий оружейный концерн Rheinmetall подписал меморандум с украинскими властями о строительстве завода, где будут производить артиллерийские снаряды.
Крупнейший в Европе производитель боеприпасов Rheinmetall откроет в Украине совместный завод по производству снарядов.
Меморандум о создании совместного предприятия был подписан в присутствии министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Александра Камышина и посла Украины в Германии Алексея Макеева во время Мюнхенской конференции по безопасности.
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