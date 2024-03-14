Снаряди, техніка, зброя. Німецький концерн Rheinmetall планує будувати збройові заводи в Україні

Гендиректор німецького Rheinmetall Армін Паппергер у четвер, 14 березня, заявив, що концерн планує побудувати щонайменше чотири збройові заводи в Україні.
Rheinmetall планує будувати збройові заводи в Україні
Вказано, що йдеться про будівництво заводів з виробництва снарядів, військової техніки, пороху та зенітної зброї.
За словами Паппергера, в середньостроковій перспективі Rheinmetall планує виробити загалом 1,1 мільйона 155-міліметрових снарядів на всіх своїх підприємствах, щоб зміцнити свою позицію світового лідера в цій галузі.
Що відомо про Rheinmetall
Rheinmetall є одним з найбільших у світі виробників артилерійських і танкових снарядів. Компанія почала нарощувати виробництво після вторгнення Росії у 2022 році в Україну.
Німецький збройовий концерн Rheinmetall підписав меморандум з українською владою про будівництво заводу, де виготовлятимуть артилерійські снаряди.
Найбільший в Європі виробник боєприпасів Rheinmetall відкриє в Україні спільний завод по виробництву снарядів.
Меморандум про створення спільного підприємства було підписано в присутності міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишина та посла України в Німеччині Олексія Макеєва під час Мюнхенської конференції з питань безпеки.
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