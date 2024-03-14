Снаряди, техніка, зброя. Німецький концерн Rheinmetall планує будувати збройові заводи в Україні
Категорія
Світ
Дата публікації

Снаряди, техніка, зброя. Німецький концерн Rheinmetall планує будувати збройові заводи в Україні

Rheinmetall
Джерело:  Le Monde

Гендиректор німецького Rheinmetall Армін Паппергер у четвер, 14 березня, заявив, що концерн планує побудувати щонайменше чотири збройові заводи в Україні.

Rheinmetall планує будувати збройові заводи в Україні

Вказано, що йдеться про будівництво заводів з виробництва снарядів, військової техніки, пороху та зенітної зброї.

Україна зараз є важливим партнером для нас, і ми бачимо потенціал від двох до трьох мільярдів євро (продажів, — ред.) на рік, — сказав Паппергер. 

За словами Паппергера, в середньостроковій перспективі Rheinmetall планує виробити загалом 1,1 мільйона 155-міліметрових снарядів на всіх своїх підприємствах, щоб зміцнити свою позицію світового лідера в цій галузі.

Що відомо про Rheinmetall

Rheinmetall є одним з найбільших у світі виробників артилерійських і танкових снарядів. Компанія почала нарощувати виробництво після вторгнення Росії у 2022 році в Україну.

Німецький збройовий концерн Rheinmetall підписав меморандум з українською владою про будівництво заводу, де виготовлятимуть артилерійські снаряди.

Найбільший в Європі виробник боєприпасів Rheinmetall відкриє в Україні спільний завод по виробництву снарядів.

Меморандум про створення спільного підприємства було підписано в присутності міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишина та посла України в Німеччині Олексія Макеєва під час Мюнхенської конференції з питань безпеки.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Rheinmetall зробив заяву щодо постачання озброєння Україні
Rheinmetall
Снаряди
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Допомога Україні. Rheinmetall вироблятиме 700 тис артснарядів у 2025 році
Rheinmetall
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Rheinmetall побудує в Україні завод по виробництву артснарядів
Rheinmetall
Снаряди

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?