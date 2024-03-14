Снаряди, техніка, зброя. Німецький концерн Rheinmetall планує будувати збройові заводи в Україні

Гендиректор німецького Rheinmetall Армін Паппергер у четвер, 14 березня, заявив, що концерн планує побудувати щонайменше чотири збройові заводи в Україні.

Rheinmetall планує будувати збройові заводи в Україні

Вказано, що йдеться про будівництво заводів з виробництва снарядів, військової техніки, пороху та зенітної зброї.

Україна зараз є важливим партнером для нас, і ми бачимо потенціал від двох до трьох мільярдів євро (продажів, — ред.) на рік, — сказав Паппергер. Поширити

За словами Паппергера, в середньостроковій перспективі Rheinmetall планує виробити загалом 1,1 мільйона 155-міліметрових снарядів на всіх своїх підприємствах, щоб зміцнити свою позицію світового лідера в цій галузі.

Що відомо про Rheinmetall

Rheinmetall є одним з найбільших у світі виробників артилерійських і танкових снарядів. Компанія почала нарощувати виробництво після вторгнення Росії у 2022 році в Україну.

Німецький збройовий концерн Rheinmetall підписав меморандум з українською владою про будівництво заводу, де виготовлятимуть артилерійські снаряди.

Найбільший в Європі виробник боєприпасів Rheinmetall відкриє в Україні спільний завод по виробництву снарядів.

Rheinmetall, Europe’s largest ammunition maker, plans to open a new ammo plant in #Ukraine 🇺🇦. MoU to set up a JV has been signed in the presence of Oleksandr Kamyshin, Ukrainian Minister for Strategic Industries, and 🇺🇦ambassador S.E. Oleksii Makeiev during Munich Security… pic.twitter.com/lD5Qx9UOGT — Rheinmetall (@RheinmetallAG) February 17, 2024

Меморандум про створення спільного підприємства було підписано в присутності міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишина та посла України в Німеччині Олексія Макеєва під час Мюнхенської конференції з питань безпеки.