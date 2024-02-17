Rheinmetall побудує в Україні завод по виробництву артснарядів

Німецький збройовий концерн Rheinmetall підписав меморандум з українською владою про будівництво заводу, де виготовлятимуть артилерійські снаряди.

Rheinmetall вироблятиме артснаряди спільно з Україною

Найбільший в Європі виробник боєприпасів Rheinmetall відкриє в Україні спільний завод по виробництву снарядів.

Про це повідомляє збройовий концерн у соцмережі Х.

Rheinmetall, Europe’s largest ammunition maker, plans to open a new ammo plant in #Ukraine 🇺🇦. MoU to set up a JV has been signed in the presence of Oleksandr Kamyshin, Ukrainian Minister for Strategic Industries, and 🇺🇦ambassador S.E. Oleksii Makeiev during Munich Security… pic.twitter.com/lD5Qx9UOGT — Rheinmetall (@RheinmetallAG) February 17, 2024

Меморандум про створення спільного підприємства було підписано в присутності міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишина та посла України в Німеччині Олексія Макеєва під час Мюнхенської конференції з питань безпеки.

Планується, що новий боєприпасний завод буде випускати шестизначну кількість артилерійських снарядів калібру 155 мм на рік.

Також спільне підприємство вироблятиме і метальні заряди.

Загалом німецькому концерну Rheinmetall належатиме 51% акцій спільного заводу, а українській компанії — 49%.

Rheinmetall масштабує виробництво артилеріських снарядів для України

Оборонний концерн Rheinmetall продовжує нарощувати виробництво артилерійських боєприпасів і 2025 року хоче вийти на показник у 700 тис штук на рік.

Про це заявив глава Rheinmetall Армін Паппергер, повідомляє Handelsblatt.

Ми перебуваємо в процесі подвоєння або навіть потроєння наших потужностей з виробництва пороху в окремих місцях, наприклад, тих, які необхідні для метальних зарядів для артилерійських снарядів.

До наступного року Rheinmetall зможе виробляти достатньо продукції для поставок до Європи.

За словами Паппергера, до 2025 року концерн хоче виробляти до 700 тис артилерійських снарядів на рік.

Крім заводів в Іспанії та Угорщині, ядром розширення стане завод Rheinmetall в Унтерлюссе в Нижній Саксонії.