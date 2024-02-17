Rheinmetall построит в Украине завод по производству артснарядов

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall подписал меморандум с украинскими властями о строительстве завода, где будут производить артиллерийские снаряды.

Rheinmetall будет производить артснаряды совместно с Украиной

Крупнейший в Европе производитель боеприпасов Rheinmetall откроет в Украине совместный завод по производству снарядов.

Об этом сообщает оружейный концерн в соцсети Х.

Rheinmetall, Europe’s largest ammunition maker, plans to open a new ammo plant in #Ukraine 🇺🇦. MoU to set up a JV has been signed in the presence of Oleksandr Kamyshin, Ukrainian Minister for Strategic Industries, and 🇺🇦ambassador S.E. Oleksii Makeiev during Munich Security… pic.twitter.com/lD5Qx9UOGT — Rheinmetall (@RheinmetallAG) February 17, 2024

Меморандум о создании совместного предприятия был подписан в присутствии министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Александра Камышина и посла Украины в Германии Алексея Макеева во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Планируется, что новый боеприпасный завод будет производить шестизначное количество артиллерийских снарядов калибра 155 мм в год.

Также совместное предприятие будет производить и метательные заряды.

В общей сложности немецкому концерну Rheinmetall будет принадлежать 51% акций совместного завода, а украинской компании — 49%.

Rheinmetall масштабирует производство артиллеристских снарядов для Украины

Оборонный концерн Rheinmetall продолжает наращивать производство артиллерийских боеприпасов и в 2025 году хочет выйти на показатель в 700 тыс. штук в год.

Об этом заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер, сообщает Handelsblatt .

Мы находимся в процессе удвоения или даже утроения наших мощностей по производству пороха в отдельных местах, например тех, которые необходимы для метательных зарядов для артиллерийских снарядов.

До следующего года Rheinmetall сможет производить достаточное количество продукции для поставок в Европу.

По словам Паппергера, к 2025 году концерн хочет производить до 700 тыс. артиллерийских снарядов в год.

Помимо заводов в Испании и Венгрии, ядром расширения станет завод Rheinmetall в Унтерлюссе в Нижней Саксонии.