Rheinmetall построит в Украине завод по производству артснарядов
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Экономика
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Rheinmetall построит в Украине завод по производству артснарядов

Rheinmetall
Артснаряды
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Немецкий оружейный концерн Rheinmetall подписал меморандум с украинскими властями о строительстве завода, где будут производить артиллерийские снаряды.

Rheinmetall будет производить артснаряды совместно с Украиной

Крупнейший в Европе производитель боеприпасов Rheinmetall откроет в Украине совместный завод по производству снарядов.

Об этом сообщает оружейный концерн в соцсети Х.

Меморандум о создании совместного предприятия был подписан в присутствии министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Александра Камышина и посла Украины в Германии Алексея Макеева во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Планируется, что новый боеприпасный завод будет производить шестизначное количество артиллерийских снарядов калибра 155 мм в год.

Также совместное предприятие будет производить и метательные заряды.

В общей сложности немецкому концерну Rheinmetall будет принадлежать 51% акций совместного завода, а украинской компании — 49%.

Rheinmetall масштабирует производство артиллеристских снарядов для Украины

Оборонный концерн Rheinmetall продолжает наращивать производство артиллерийских боеприпасов и в 2025 году хочет выйти на показатель в 700 тыс. штук в год.

Об этом заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер, сообщает Handelsblatt .

Мы находимся в процессе удвоения или даже утроения наших мощностей по производству пороха в отдельных местах, например тех, которые необходимы для метательных зарядов для артиллерийских снарядов.

До следующего года Rheinmetall сможет производить достаточное количество продукции для поставок в Европу.

По словам Паппергера, к 2025 году концерн хочет производить до 700 тыс. артиллерийских снарядов в год.

Помимо заводов в Испании и Венгрии, ядром расширения станет завод Rheinmetall в Унтерлюссе в Нижней Саксонии.

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