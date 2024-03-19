Україна отримає від Канади 30 млн дол на артснаряди
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Україна отримає від Канади 30 млн дол на артснаряди

Прапор Канади
Джерело:  Укрінформ

Також Канада передасть Збройним силам України пристрої нічного бачення на 5,7 млн дол, які будуть закуплені у канадської компанії Twenty20 Insight.

Канада надасть Україні чергову військову допомогу

Канада виділить 40 млн канадських доларів (близько 30 млн дол США) на закупівлю у третіх країн артилерійських снарядів для України.

Про це в Оттаві оголосив міністр оборони Канади Біл Блер за підсумками чергової зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн».

Під час обговорень представники України прямо говорили про нагальну потребу у більшій кількості артилерійських боєприпасів. Поки ми разом із партнерами у канадській промисловості працюємо над збільшенням внутрішнього виробництва 155-мм снарядів, ми також рішуче налаштовані якомога швидше вдовольнити нагальні потреби України. Підтримавши чеську ініціативу із передачі Україні великої кількості артилерійських боєприпасів, Канада нарощує зусилля, аби вдовольнити одну із найбільш нагальних оборонних потреб України.

Біл Блер

Біл Блер

Міністр оборони Канади

За його словами, ці кошти дозволять терміново доставити до України кілька тисяч боєприпасів.

Фінляндія допоможе Україні зі снарядами

Фінляндія виділить 30 млн євро для закупівлі артилерійських снарядів для України.

Про це повідомив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен після обговорення з командувачем Сил оборони Чехії щодо покращення підтримки європейської оборони та України.

Зокрема, ми обговорили чеську ініціативу щодо боєприпасів. Фінляндія виділить на цю ініціативу 30 млн євро.

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