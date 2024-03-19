Україна отримає від Канади 30 млн дол на артснаряди

Також Канада передасть Збройним силам України пристрої нічного бачення на 5,7 млн дол, які будуть закуплені у канадської компанії Twenty20 Insight.
Канада надасть Україні чергову військову допомогу
Канада виділить 40 млн канадських доларів (близько 30 млн дол США) на закупівлю у третіх країн артилерійських снарядів для України.
Про це в Оттаві оголосив міністр оборони Канади Біл Блер за підсумками чергової зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн».
За його словами, ці кошти дозволять терміново доставити до України кілька тисяч боєприпасів.
Фінляндія допоможе Україні зі снарядами
Фінляндія виділить 30 млн євро для закупівлі артилерійських снарядів для України.
Про це повідомив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен після обговорення з командувачем Сил оборони Чехії щодо покращення підтримки європейської оборони та України.
Зокрема, ми обговорили чеську ініціативу щодо боєприпасів. Фінляндія виділить на цю ініціативу 30 млн євро.
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