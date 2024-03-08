Канада приєдналася до української коаліції дронів

Канада долучилася до української коаліції дронів для подальшого зміцнення спроможностей України у сфері бойових безпілотних літальних апаратів.

Що відомо про приєднання Канади до української коаліції дронів

Для подальшого зміцнення можливостей України у сфері безпілотників, міністр Блер пообіцяв, що Канада приєднається до коаліції спроможностей з розбудови дронів Контактної групи з питань оборони України, яку спільно очолює Латвія та Велика Британія. Як член цієї коаліції спроможностей, Канада продовжуватиме шукати шляхи збільшення можливостей України в галузі безпілотників, - йдеться у повідомленні. Поширити

Зазначається, що на сьогодні Канада зробила значний внесок у посилення можливостей України у сфері безпілотників, зокрема передали понад 100 спеціалізованих камер для дронів, які були виготовлені у Канаді.

Також міністр Блер оголосив минулого місяця про додаткову допомогу у понад 800 дронів від Teledyne FLIR з Ватерлоо.

Канадські солдати можуть прибути до України

За словами глави канадського оборонного відомства, йдеться про обмежену кількість їхніх військовослужбовців для навчання українських військ на території України.

Головна умова офіційної Оттави — все це відбувається далеко від лінії фронту, а її війська будуть виконувати чітку, небойову роль.

Я не хочу розміщувати особовий склад канадських збройних сил десь поруч із театром бойових дій, де може скластися враження, що ми беремо на себе якийсь компонент бойової ролі. Білл Блер Міністр оборони Канади

Що важливо розуміти, ця заява співзвучна і з угодою про безпеку між Канадою та Україною, підписаною минулими вихідними, де йдеться, що Канада може відновити військову навчальну діяльність в Україні, "коли дозволять умови".