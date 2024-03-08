Канада приєдналася до української коаліції дронів

Канада долучилася до української коаліції дронів для подальшого зміцнення спроможностей України у сфері бойових безпілотних літальних апаратів.
Що відомо про приєднання Канади до української коаліції дронів
Зазначається, що на сьогодні Канада зробила значний внесок у посилення можливостей України у сфері безпілотників, зокрема передали понад 100 спеціалізованих камер для дронів, які були виготовлені у Канаді.
Також міністр Блер оголосив минулого місяця про додаткову допомогу у понад 800 дронів від Teledyne FLIR з Ватерлоо.
Канадські солдати можуть прибути до України
За словами глави канадського оборонного відомства, йдеться про обмежену кількість їхніх військовослужбовців для навчання українських військ на території України.
Головна умова офіційної Оттави — все це відбувається далеко від лінії фронту, а її війська будуть виконувати чітку, небойову роль.
Що важливо розуміти, ця заява співзвучна і з угодою про безпеку між Канадою та Україною, підписаною минулими вихідними, де йдеться, що Канада може відновити військову навчальну діяльність в Україні, "коли дозволять умови".
Варто також нагадати про те, що канадські військові займалися підготовкою української армії до повномасштабного вторгнення в рамках програми Operation Unifier, яку потім було перенесено за кордон.
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