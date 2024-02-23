Канада ухвалила нові санкції проти Росії

Канада вводить додаткові санкції щодо 10 фізичних і 153 юридичних осіб Російської Федерації. Зазначається, що ці санкції зосереджені на галузях, які впливають на здатність уряду РФ продовжувати незаконне та невиправдане вторгнення в Україну.
Канада ввела нові антиросійські санкції
Канада 23 лютого ввела нові санкції проти Росії.
Про це повідомляє МЗС Канади.
Також ці санкції спрямовані проти фізичних і юридичних осіб, які підтримують російську армію за допомогою фінансів, логістики та ухилення від санкцій. Серед перерахованих осіб — помічник Володимира Путіна, а також високопоставлені чиновники приватних і державних компаній, зареєстрованих у Росії та на Кіпрі.
Більшість підприємств, що потрапили під санкції, є частиною російського військово-промислового комплексу, надаючи Міністерству оборони Росії дослідження і розробки, виробництво, ремонт та інші товари і послуги.
Хто конкретно потрапив під обмеження:
гендиректор "Воєнторгу" Володимир Павлов;
помічник диктатора Ігор Левітін;
брати Сергій і Микола Саркісови.
Канада ввела обмеження проти оборонних підприємств РФ
Під обмеження потрапили:
"Інформаційні супутникові системи імені Решетньова";
Авіакомплекс Ільюшина;
"АльфаСтрахування";
Новоросійський морський порт;
"Воєнторг";
Парк культури і відпочинку ЗС РФ;
корпорація "Вимпел";
"Російські Вертолітні Системи";
Завод "Червоний Прапор";
Ярославський суднобудівний завод;
АТ "Тульський патронний завод";
"Алмаз-Антей".
Посилення санкцій проти Росії
Сполучені Штати Америки 23 лютого запровадили масштабний пакет санкцій проти Росії за її військову агресію в Україні. Під обмеження потрапили сотні юридичних осіб.
Разом із діями Державного департаменту США це найбільша кількість санкцій, запроваджених з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну, — йдеться в заяві.
Також США запровадили санкції щодо тих, хто бере участь у підтримці майбутніх джерел доходів від енергетики в Росії, підтримці спроможності РФ вести агресивну війну, а також сприянні ухиленню від санкцій та їх обходу.
Також Європейський союз у рамках 13-го пакета санкцій проти Росії ввів обмеження щодо низки губернаторів, "чиновників" на окупованих територіях і представників КНДР.
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