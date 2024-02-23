Канада ухвалила нові санкції проти Росії

Канада вводить додаткові санкції щодо 10 фізичних і 153 юридичних осіб Російської Федерації. Зазначається, що ці санкції зосереджені на галузях, які впливають на здатність уряду РФ продовжувати незаконне та невиправдане вторгнення в Україну.

Канада ввела нові антиросійські санкції

Канада 23 лютого ввела нові санкції проти Росії.

Про це повідомляє МЗС Канади.

Також ці санкції спрямовані проти фізичних і юридичних осіб, які підтримують російську армію за допомогою фінансів, логістики та ухилення від санкцій. Серед перерахованих осіб — помічник Володимира Путіна, а також високопоставлені чиновники приватних і державних компаній, зареєстрованих у Росії та на Кіпрі.

Більшість підприємств, що потрапили під санкції, є частиною російського військово-промислового комплексу, надаючи Міністерству оборони Росії дослідження і розробки, виробництво, ремонт та інші товари і послуги.

Хто конкретно потрапив під обмеження:

гендиректор "Воєнторгу" Володимир Павлов;

помічник диктатора Ігор Левітін;

брати Сергій і Микола Саркісови.

Канада ввела обмеження проти оборонних підприємств РФ

Під обмеження потрапили:

"Інформаційні супутникові системи імені Решетньова";

Авіакомплекс Ільюшина;

"АльфаСтрахування";

Новоросійський морський порт;

"Воєнторг";

Парк культури і відпочинку ЗС РФ;

корпорація "Вимпел";

"Російські Вертолітні Системи";

Завод "Червоний Прапор";

Ярославський суднобудівний завод;

АТ "Тульський патронний завод";

"Алмаз-Антей".

Посилення санкцій проти Росії

Сполучені Штати Америки 23 лютого запровадили масштабний пакет санкцій проти Росії за її військову агресію в Україні. Під обмеження потрапили сотні юридичних осіб.

Разом із діями Державного департаменту США це найбільша кількість санкцій, запроваджених з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну, — йдеться в заяві.

Також США запровадили санкції щодо тих, хто бере участь у підтримці майбутніх джерел доходів від енергетики в Росії, підтримці спроможності РФ вести агресивну війну, а також сприянні ухиленню від санкцій та їх обходу.

Також Європейський союз у рамках 13-го пакета санкцій проти Росії ввів обмеження щодо низки губернаторів, "чиновників" на окупованих територіях і представників КНДР.