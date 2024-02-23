Канада ухвалила нові санкції проти Росії
Категорія
Політика
Дата публікації

Канада ухвалила нові санкції проти Росії

МЗС Канади
Прапор Канади

Канада вводить додаткові санкції щодо 10 фізичних і 153 юридичних осіб Російської Федерації. Зазначається, що ці санкції зосереджені на галузях, які впливають на здатність уряду РФ продовжувати незаконне та невиправдане вторгнення в Україну.

Канада ввела нові антиросійські санкції

Канада 23 лютого ввела нові санкції проти Росії.

Про це повідомляє МЗС Канади.

Також ці санкції спрямовані проти фізичних і юридичних осіб, які підтримують російську армію за допомогою фінансів, логістики та ухилення від санкцій. Серед перерахованих осіб — помічник Володимира Путіна, а також високопоставлені чиновники приватних і державних компаній, зареєстрованих у Росії та на Кіпрі.

Більшість підприємств, що потрапили під санкції, є частиною російського військово-промислового комплексу, надаючи Міністерству оборони Росії дослідження і розробки, виробництво, ремонт та інші товари і послуги.

Хто конкретно потрапив під обмеження:

  • гендиректор "Воєнторгу" Володимир Павлов;

  • помічник диктатора Ігор Левітін;

  • брати Сергій і Микола Саркісови.

Канада ввела обмеження проти оборонних підприємств РФ

Під обмеження потрапили:

  • "Інформаційні супутникові системи імені Решетньова";

  • Авіакомплекс Ільюшина;

  • "АльфаСтрахування";

  • Новоросійський морський порт;

  • "Воєнторг";

  • Парк культури і відпочинку ЗС РФ;

  • корпорація "Вимпел";

  • "Російські Вертолітні Системи";

  • Завод "Червоний Прапор";

  • Ярославський суднобудівний завод;

  • АТ "Тульський патронний завод";

  • "Алмаз-Антей".

Посилення санкцій проти Росії

Сполучені Штати Америки 23 лютого запровадили масштабний пакет санкцій проти Росії за її військову агресію в Україні. Під обмеження потрапили сотні юридичних осіб.

Разом із діями Державного департаменту США це найбільша кількість санкцій, запроваджених з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну, — йдеться в заяві.

Також США запровадили санкції щодо тих, хто бере участь у підтримці майбутніх джерел доходів від енергетики в Росії, підтримці спроможності РФ вести агресивну війну, а також сприянні ухиленню від санкцій та їх обходу.

Також Європейський союз у рамках 13-го пакета санкцій проти Росії ввів обмеження щодо низки губернаторів, "чиновників" на окупованих територіях і представників КНДР.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Для літаків F-16. Канада додатково надає Україні 46 млн дол
F-16
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Канада передасть Україні понад 800 дронів SkyRanger R70
МЗС Канади
Дрон
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Канада надасть 30 млн дол на доставку артснарядів до України
Снаряди

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?