Канада приняла новые санкции против России

Канада вводит дополнительные санкции в отношении 10 физических и 153 юридических лиц Российской Федерации. Эти санкции сосредоточены на отраслях, влияющих на способность правительства РФ продолжать незаконное и неоправданное вторжение в Украину.
Канада ввела новые антироссийские санкции
Канада 23 февраля ввела новые санкции против России.
Об этом сообщает МИД Канады .
Также эти санкции направлены против физических и юридических лиц, поддерживающих российскую армию посредством финансов, логистики и уклонения от санкций. Среди перечисленных лиц – помощник Владимира Путина, а также высокопоставленные чиновники частных и государственных компаний, зарегистрированных в России и Кипре.
Большинство предприятий, попавших под санкции, являются частью российского военно-промышленного комплекса, предоставляя Министерству обороны России исследования и разработки, производство, ремонт и другие товары и услуги.
Кто конкретно попал под ограничение:
гендиректор "Военторга" Владимир Павлов;
помощник диктатора Игорь Левитин;
братья Сергей и Николай Саркисовы.
Канада ввела ограничения против оборонных предприятий РФ
Под ограничения попали:
"Информационные спутниковые системы имени Решетнева";
Авиакомплекс Ильюшина;
"АльфаСтрахование";
Новороссийский морской порт;
"Военторг";
Парк культуры и отдыха ВС РФ;
корпорация "Вымпел";
"Русские Вертолетные Системы";
Завод "Красное Знамя";
Ярославский судостроительный завод;
АО "Тульский патронный завод";
"Алмаз-Антей".
Ужесточение санкций против России
Соединенные Штаты Америки 23 февраля ввели масштабный пакет санкций против России за ее военную агрессию в Украине. Под ограничения попали сотни юридических лиц.
Вместе с действиями Государственного департамента США это наибольшее количество санкций, введенных с момента полномасштабного вторжения России в Украину, — говорится в заявлении.
Также США ввели санкции в отношении тех, кто участвует в поддержке будущих источников доходов от энергетики в России, поддержке возможности РФ вести агрессивную войну, а также содействии уклонению от санкций и их обходу.
Также Европейский союз в рамках 13-го пакета санкций против России ввел ограничения по ряду губернаторов, "чиновников" на оккупированных территориях и представителей КНДР.
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