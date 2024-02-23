Канада приняла новые санкции против России
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Политика
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Канада приняла новые санкции против России

МИД Канады
Флаг Украины
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Канада вводит дополнительные санкции в отношении 10 физических и 153 юридических лиц Российской Федерации. Эти санкции сосредоточены на отраслях, влияющих на способность правительства РФ продолжать незаконное и неоправданное вторжение в Украину.

Канада ввела новые антироссийские санкции

Канада 23 февраля ввела новые санкции против России.

Об этом сообщает МИД Канады .

Также эти санкции направлены против физических и юридических лиц, поддерживающих российскую армию посредством финансов, логистики и уклонения от санкций. Среди перечисленных лиц – помощник Владимира Путина, а также высокопоставленные чиновники частных и государственных компаний, зарегистрированных в России и Кипре.

Большинство предприятий, попавших под санкции, являются частью российского военно-промышленного комплекса, предоставляя Министерству обороны России исследования и разработки, производство, ремонт и другие товары и услуги.

Кто конкретно попал под ограничение:

  • гендиректор "Военторга" Владимир Павлов;

  • помощник диктатора Игорь Левитин;

  • братья Сергей и Николай Саркисовы.

Канада ввела ограничения против оборонных предприятий РФ

Под ограничения попали:

  • "Информационные спутниковые системы имени Решетнева";

  • Авиакомплекс Ильюшина;

  • "АльфаСтрахование";

  • Новороссийский морской порт;

  • "Военторг";

  • Парк культуры и отдыха ВС РФ;

  • корпорация "Вымпел";

  • "Русские Вертолетные Системы";

  • Завод "Красное Знамя";

  • Ярославский судостроительный завод;

  • АО "Тульский патронный завод";

  • "Алмаз-Антей".

Ужесточение санкций против России

Соединенные Штаты Америки 23 февраля ввели масштабный пакет санкций против России за ее военную агрессию в Украине. Под ограничения попали сотни юридических лиц.

Вместе с действиями Государственного департамента США это наибольшее количество санкций, введенных с момента полномасштабного вторжения России в Украину, — говорится в заявлении.

Также США ввели санкции в отношении тех, кто участвует в поддержке будущих источников доходов от энергетики в России, поддержке возможности РФ вести агрессивную войну, а также содействии уклонению от санкций и их обходу.

Также Европейский союз в рамках 13-го пакета санкций против России ввел ограничения по ряду губернаторов, "чиновников" на оккупированных территориях и представителей КНДР.

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