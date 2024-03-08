Канада присоединилась к украинской коалиции дронов для дальнейшего укрепления возможностей Украины в сфере боевых беспилотных летательных аппаратов.

Что известно о присоединении Канады к украинской коалиции дронов

Для дальнейшего укрепления возможностей Украины в сфере беспилотников министр Блэр пообещал, что Канада присоединится к коалиции возможностей по развитию дронов Контактной группы по обороне Украины, которую совместно возглавляет Латвия и Великобритания. Как член этой коалиции способностей Канада будет продолжать искать пути увеличения возможностей Украины в области беспилотников, - говорится в сообщении. Поделиться

Отмечается, что на сегодняшний день Канада внесла значительный вклад в усиление возможностей Украины в сфере беспилотников, в частности передали более 100 специализированных камер для дронов, изготовленных в Канаде.

Также министр Блэр объявил в прошлом месяце о дополнительной помощи более 800 дронов от Teledyne FLIR из Ватерлоо.

Канадские солдаты могут прибыть в Украину

По словам главы канадского оборонного ведомства, речь идет об ограниченном количестве военнослужащих для обучения украинских войск на территории Украины.

Главное условие официальной Оттавы — все это происходит далеко от линии фронта, а войска будут выполнять четкую, небоевую роль.

Я не хочу размещать личный состав канадских вооруженных сил где-то рядом с театром боевых действий, где может показаться, что мы берем на себя какой-то компонент боевой роли. Билл Блэр Министр обороны Канады

Что важно понимать, это заявление созвучно и с соглашением о безопасности между Канадой и Украиной, подписанным в минувшие выходные, где говорится, что Канада может возобновить военную учебную деятельность в Украине, "когда разрешат условия".