Канада присоединилась к украинской коалиции дронов для дальнейшего укрепления возможностей Украины в сфере боевых беспилотных летательных аппаратов.
Что известно о присоединении Канады к украинской коалиции дронов
Отмечается, что на сегодняшний день Канада внесла значительный вклад в усиление возможностей Украины в сфере беспилотников, в частности передали более 100 специализированных камер для дронов, изготовленных в Канаде.
Также министр Блэр объявил в прошлом месяце о дополнительной помощи более 800 дронов от Teledyne FLIR из Ватерлоо.
Канадские солдаты могут прибыть в Украину
По словам главы канадского оборонного ведомства, речь идет об ограниченном количестве военнослужащих для обучения украинских войск на территории Украины.
Главное условие официальной Оттавы — все это происходит далеко от линии фронта, а войска будут выполнять четкую, небоевую роль.
Что важно понимать, это заявление созвучно и с соглашением о безопасности между Канадой и Украиной, подписанным в минувшие выходные, где говорится, что Канада может возобновить военную учебную деятельность в Украине, "когда разрешат условия".
Стоит также напомнить о том, что канадские военные занимались подготовкой украинской армии к полномасштабному вторжению в рамках программы Operation Unifier, которая затем была перенесена за границу.
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