Импорт российских алмазов. Канада вводит дополнительные ограничения

Канада продолжит работать со странами G7 и другими международными партнерами над внедрением комплексного контроля, который запретит российским алмазам поставляться на рынки “Большой семерки”.
Канада ужесточила санкции против российских алмазов
1 марта Канада вместе с партнерами по "Большой семерке" ввела дополнительные ограничения на импорт российских алмазов.
Об этом сообщает министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.
По ее словам, этот запрет дополняет введенные Канадой в декабре 2023 года ограничения на импорт алмазов и ювелирно-бриллиантовой продукции из России, направленные на косвенный импорт российских бриллиантов весом 1 карат и выше.
Последние меры подтверждают решимость Канады возложить дополнительные расходы на режим диктатора Владимира Путина за его неоправданную агрессивную войну против Украины.
Санкции против алмазной сферы РФ
В начале февраля 2024 г. Совет ЕС ввел дополнительные ограничительные меры против крупнейшей российской алмазодобывающей компании "Алроса" и ее генерального директора Павла Мариничева. Фирма и ее руководитель были признаны причастными к войне в Украине.
Соединенные Штаты Америки 8 февраля ввели новые санкции против России. Они, в частности, касаются импорта алмазов.
Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) принимает вторую в 2024 году меру по обеспечению ограничения цен, вводя санкции в отношении четырех организаций и определяя одно судно как заблокированное имущество. Сеть этих организаций и судно были вовлечены в схему нарушения ценового лимита в конце 2023 года.
OFAC также издает два новых постановления, реализующих обязательства G7 по запрету импорта российских алмазов.
Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон сказал, что действия против судов, нарушающих ограничение цен на российскую нефть, должны служить постоянным предупреждением о том, что США могут и будут обеспечивать соблюдение ограничений.
Ранее Европейский союз ввел в действие 12 пакет санкции против РФ. В него вошли ограничительные меры по импорту или перевозке российских алмазов.
В конце января стало известно, что Ангола хочет изгнать Россию из совместного алмазодобывающего бизнеса. Из-за санкций, наложенных на РФ поставщики и банки отказываются работать с их компанией.
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