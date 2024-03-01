Импорт российских алмазов. Канада вводит дополнительные ограничения

Канада продолжит работать со странами G7 и другими международными партнерами над внедрением комплексного контроля, который запретит российским алмазам поставляться на рынки “Большой семерки”.

Канада ужесточила санкции против российских алмазов

1 марта Канада вместе с партнерами по "Большой семерке" ввела дополнительные ограничения на импорт российских алмазов.

Об этом сообщает министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

По ее словам, этот запрет дополняет введенные Канадой в декабре 2023 года ограничения на импорт алмазов и ювелирно-бриллиантовой продукции из России, направленные на косвенный импорт российских бриллиантов весом 1 карат и выше.

Это отвечает обязательствам, взятым в феврале, мае и декабре 2023 года лидерами G7 по сокращению доходов путинского режима от экспорта непромышленных алмазов из России. Мелани Жоли Министр иностранных дел Канады

Последние меры подтверждают решимость Канады возложить дополнительные расходы на режим диктатора Владимира Путина за его неоправданную агрессивную войну против Украины.

Санкции против алмазной сферы РФ

В начале февраля 2024 г. Совет ЕС ввел дополнительные ограничительные меры против крупнейшей российской алмазодобывающей компании "Алроса" и ее генерального директора Павла Мариничева. Фирма и ее руководитель были признаны причастными к войне в Украине.

Соединенные Штаты Америки 8 февраля ввели новые санкции против России. Они, в частности, касаются импорта алмазов.

Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) принимает вторую в 2024 году меру по обеспечению ограничения цен, вводя санкции в отношении четырех организаций и определяя одно судно как заблокированное имущество. Сеть этих организаций и судно были вовлечены в схему нарушения ценового лимита в конце 2023 года.

OFAC также издает два новых постановления, реализующих обязательства G7 по запрету импорта российских алмазов.

Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон сказал, что действия против судов, нарушающих ограничение цен на российскую нефть, должны служить постоянным предупреждением о том, что США могут и будут обеспечивать соблюдение ограничений.

Ранее Европейский союз ввел в действие 12 пакет санкции против РФ. В него вошли ограничительные меры по импорту или перевозке российских алмазов.

В конце января стало известно, что Ангола хочет изгнать Россию из совместного алмазодобывающего бизнеса. Из-за санкций, наложенных на РФ поставщики и банки отказываются работать с их компанией.