Саммит ЕС подготовит основу для эмбарго на российские алмазы

На встрече глав государств и правительств Европейского Союза в Брюсселе 26 и 27 октября будут обсуждаться новый пакет санкций против РФ. Ожидается дискуссия об эмбарго на российские алмазы на уровне стран G7.

Новый пакет санкций против РФ

В двенадцатый пакет ЕС должны войти санкции не только в отношении российских алмазов, но и в отношении алюминия, а также дальнейшие ограничения на поставку товаров двойного назначения, отметил чиновник.

Он отметил, что Евросоюз тесно сотрудничает с Украиной по вопросу распознавания компонентов, обнаруженных в российском оружии и боеприпасах.

Невероятно, но у них находят даже чипы от холодильников, – сказал чиновник. Поделиться

Кроме того, существенной частью нового пакета штрафных мер будет механизм предотвращения их обхода, говорят в Брюсселе.

Чиновники Евросоюза уверяют, что Украина остается для него приоритетом, несмотря на обострение конфликта на Ближнем Востоке. Лидеры обсудят долгосрочный бюджет Евросоюза на 2024-2027 годы и заложенный в него фонд помощи Украине на 50 млрд евро, а также его структуру.

Россия не сможет импортировать алмазы

Страны "Большой семерки" планируют анонсировать запрет на импорт российских алмазов уже до конца октября.

По информации дипломатических источников издания, после такого анонса G7 будет подготовлено соответствующее предложение в 12 пакет санкций Евросоюза против России.

Теперь нам нужно окончательное благословение "Большой семерки", чтобы затем перевести эти элементы в юридические тексты на европейском уровне, – заявил неназванный дипломат ЕС. Поделиться

По словам второго источника, ожидается, что ограничения объявят в течение недели. При этом ожидается, что 12-й пакет санкций ЕС будет направлен на российские алмазы.

В "Большую семерку" входят: Великобритания, Италия, Канада, Германия, США, Япония и Франция.