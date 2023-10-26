Саміт ЄС підготує основу для ембарго на російські алмази

На зустрічі глав держав і урядів Європейського Союзу в Брюсселі 26 і 27 жовтня обговорюватимуть новий пакет санкцій проти РФ. Очікується дискусія про ембарго на російські алмази на рівні країн G7.

Новий пакет санкцій проти РФ

До дванадцятого пакета ЄС мають увійти санкції не тільки щодо російських алмазів, а й щодо алюмінію, а також подальші обмеження на постачання товарів подвійного призначення, зазначив посадовець.

Він зауважив, що Євросоюз тісно співпрацює з Україною в питанні розпізнавання компонентів, виявлених у російській зброї та боєприпасах.

Неймовірно, але в них знаходять навіть чіпи від холодильників, – сказав високопосадовець. Поширити

Крім того, істотною частиною нового пакета штрафних заходів буде механізм щодо запобігання їхнього обходу, кажуть у Брюсселі.

Посадовці Євросоюзу запевняють, що Україна залишається для нього пріоритетом, попри загострення конфлікту на Близькому Сході. Так, лідери обговорять довгостроковий бюджет Євросоюзу на 2024-2027 роки і закладений у нього фонд допомоги Україні на 50 млрд євро, а також його структуру.

Росія не зможе імпортувати алмази

Країни "Великої сімки" планують анонсувати заборону імпорту російських алмазів вже до кінця жовтня.

За інформацією дипломатичних джерел видання, після такого анонсу G7 буде підготовлено відповідну пропозицію до 12 пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.

Тепер нам потрібне остаточне благословення "Великої сімки", щоб потім перевести ці елементи в юридичні тексти на європейському рівні, – заявив неназваний дипломат ЄС. Поширити

За словами другого джерела, очікується, що обмеження оголосять упродовж тижня. При цьому очікується, що 12 пакет санкцій ЄС буде направлений на російські алмази.

До "Великої сімки" входять: Велика Британія, Італія, Канада, Німеччина, США, Японія та Франція.