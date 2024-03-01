Імпорт російських алмазів. Канада вводить додаткові обмеження

Канада продовжить працювати з країнами G7 та іншими міжнародними партнерами над впровадженням комплексного контролю, який заборонить російським алмазам поставлятися на ринки “Великої сімки”.

Канада посилила санкції проти російських алмазів

1 березня Канада разом із партнерами по "Великій сімці" ввела додаткові обмеження на імпорт російських алмазів.

Про це повідомляє міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

За її словами, ця заборона доповнює введені Канадою в грудні 2023 року обмеження на імпорт алмазів і ювелірно-діамантової продукції з Росії, спрямовані на непрямий імпорт російських діамантів вагою 1 карат і вище.

Це відповідає зобов'язанням, узятим у лютому, травні та грудні 2023 року лідерами G7, зі скорочення доходів путінського режиму від експорту непромислових алмазів із Росії. Мелані Жолі Міністр закордонних справ Канади

Останні заходи підтверджують рішучість Канади покласти додаткові витрати на режим диктатора Володимира Путіна за його невиправдану агресивну війну проти України.

Санкції проти алмазної сфери РФ

На початку лютого 2024 року Рада ЄС запровадила додаткові обмежувальні заходи проти найбільшої російської алмазодобувної компанії "Алроса" та її генерального директора Павла Мариничева. Фірму та її очільника було визнано дотичними до війни в Україні.

Сполучені Штати Америки 8 лютого ввели нові санкції проти Росії. Вони, зокрема, стосуються імпорту алмазів.

Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) вживає другий у 2024 році захід щодо забезпечення обмеження цін, запроваджуючи санкції щодо чотирьох організацій і визначаючи одне судно як заблоковане майно. Мережа цих організацій і судно були залучені в схему порушення цінового ліміту наприкінці 2023 року.

OFAC також видає дві нові постанови, які реалізують зобов'язання G7 щодо заборони імпорту російських алмазів.

Заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Брайан Нельсон сказав, що дії проти суден, які порушують обмеження цін на російську нафту, повинні служити постійним попередженням про те, що США можуть і будуть забезпечувати дотримання обмежень.

Раніше Європейський союз ввів у дію 12-й пакет санкції проти РФ. До нього увійшли обмежувальні заходи на імпорт або перевезення російських алмазів.

Наприкінці січня стало відомо, що Ангола хоче вигнати Росію зі спільного алмазовидобувного бізнесу. Через санкції, що були накладені на РФ постачальники й банки відмовляються працювати з їх компанією.