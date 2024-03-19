Украина получит от Канады 30 млн долл на артснаряды

Также Канада передаст Вооруженным силам Украины устройства ночного видения на 5,7 млн долл., которые будут закуплены у канадской компании Twenty20 Insight.

Канада предоставит Украине очередную военную помощь

Канада выделит 40 млн канадских долларов (около 30 млн долл США) на закупку у третьих стран артиллерийских снарядов для Украины.

Об этом в Оттаве объявил министр обороны Канады Билл Блэр по итогам очередной встречи Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.

В ходе обсуждения представители Украины прямо говорили о неотложной потребности в большем количестве артиллерийских боеприпасов. Пока мы вместе с партнерами в канадской промышленности работаем над увеличением внутреннего производства 155-мм снарядов, мы также решительно настроены как можно скорее удовлетворить неотложные потребности Украины. Поддержав чешскую инициативу по передаче Украине большого количества артиллерийских боеприпасов, Канада наращивает усилия для удовлетворения одной из самых насущных оборонных потребностей Украины. Билл Блэр Министр обороны Канады

По его словам, эти средства позволят срочно доставить в Украину несколько тысяч боеприпасов.

Финляндия поможет Украине со снарядами

Финляндия выделит 30 млн евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины.

Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен после обсуждения с командующим Сил обороны Чехии по улучшению поддержки европейской обороны и Украины.