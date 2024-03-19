Украина получит от Канады 30 млн долл на артснаряды

Также Канада передаст Вооруженным силам Украины устройства ночного видения на 5,7 млн долл., которые будут закуплены у канадской компании Twenty20 Insight.
Канада предоставит Украине очередную военную помощь
Канада выделит 40 млн канадских долларов (около 30 млн долл США) на закупку у третьих стран артиллерийских снарядов для Украины.
Об этом в Оттаве объявил министр обороны Канады Билл Блэр по итогам очередной встречи Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.
По его словам, эти средства позволят срочно доставить в Украину несколько тысяч боеприпасов.
Финляндия поможет Украине со снарядами
Финляндия выделит 30 млн евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины.
Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен после обсуждения с командующим Сил обороны Чехии по улучшению поддержки европейской обороны и Украины.
В частности, мы обсудили чешскую инициативу по боеприпасам. Финляндия выделит на эту инициативу 30 млн евро.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-