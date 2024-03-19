Украина получит от Канады 30 млн долл на артснаряды
Категория
Мир
Дата публикации

Украина получит от Канады 30 млн долл на артснаряды

Флаг Канады
Читати українською
Источник:  Укринформ

Также Канада передаст Вооруженным силам Украины устройства ночного видения на 5,7 млн долл., которые будут закуплены у канадской компании Twenty20 Insight.

Канада предоставит Украине очередную военную помощь

Канада выделит 40 млн канадских долларов (около 30 млн долл США) на закупку у третьих стран артиллерийских снарядов для Украины.

Об этом в Оттаве объявил министр обороны Канады Билл Блэр по итогам очередной встречи Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.

В ходе обсуждения представители Украины прямо говорили о неотложной потребности в большем количестве артиллерийских боеприпасов. Пока мы вместе с партнерами в канадской промышленности работаем над увеличением внутреннего производства 155-мм снарядов, мы также решительно настроены как можно скорее удовлетворить неотложные потребности Украины. Поддержав чешскую инициативу по передаче Украине большого количества артиллерийских боеприпасов, Канада наращивает усилия для удовлетворения одной из самых насущных оборонных потребностей Украины.

Билл Блэр

Билл Блэр

Министр обороны Канады

По его словам, эти средства позволят срочно доставить в Украину несколько тысяч боеприпасов.

Финляндия поможет Украине со снарядами

Финляндия выделит 30 млн евро на закупку артиллерийских снарядов для Украины.

Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен после обсуждения с командующим Сил обороны Чехии по улучшению поддержки европейской обороны и Украины.

В частности, мы обсудили чешскую инициативу по боеприпасам. Финляндия выделит на эту инициативу 30 млн евро.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Канада готова к вводу своих войск в Украину
армия Канады
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Импорт российских алмазов. Канада вводит дополнительные ограничения
Government of Canada
Алмазы
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Канада присоединилась к украинской коалиции дронов
МИД Канады
Канада

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?