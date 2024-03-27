США договариваются с Турцией про закупку тротила для увеличения производства артснарядов
Категория
Мир
Дата публикации

США договариваются с Турцией про закупку тротила для увеличения производства артснарядов

Снаряды
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Источник:  Bloomberg

Поставки взрывчатых веществ из Турции будут иметь решающее значение для производства боеприпасов калибра 155-м в США.

Турецкий тротил утроит производство артснарядов в США

США ведут переговоры по увеличению закупок взрывчатых веществ в Турции для наращивания производства артиллерийских снарядов, поскольку союзники пытаются доставить крайне необходимые боеприпасы в Украину.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с ходом переговоров.

Отмечается, что турецкие поставки тринитротолуола , известного как тротил, и нитрогуанидина, используемого в качестве топлива, будут иметь решающее значение для производства боеприпасов калибра 155-мм по стандартам НАТО — потенциально утроят производство.

По словам журналистов, двухлетняя война в Украине спровоцировала всплеск мирового спроса на боеприпасы, а западные союзники пытаются поставлять их Киеву, пополняя истощенные запасы. Всплеск спроса привел к отставанию в исполнении мировых заказов и создал погрузку на оборонные цепи поставки, особенно на такие компоненты, как тротил.

В то же время, Турция уже на пути к тому, чтобы стать крупнейшим продавцом артиллерийских снарядов в США уже в этом году.

В статье указано, что заключение соглашения с Анкарой также обнажает хрупкий баланс между союзниками по НАТО, отношения между которыми обострились из-за российского вторжения и многомесячной блокады Турцией вступления Швеции в альянс.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Белый дом 9 мая впервые с момента вступления в должность президента Джо Байдена, поскольку оба лидера налаживают военные связи. Одобрение Турцией членства Швеции в НАТО в этом году расчистило путь для Вашингтона к подписанию соглашения о продаже Анкаре американских военных самолетов F-16, ракет и бомб на сумму 23 млрд долл.

Партнерство по производству боеприпасов будет построено на этом: в конце февраля Пентагон сообщил, что заключил контракт с General Dynamics Ordnance and Tactical Systems на строительство трех линий по производству металлических частей 155-мм снарядов в Техасе, в том числе с турецкими субподрядчиками. Запуск завода в Меските, штат Техас, намечен на июнь.

Ожидается, что производственные линии турецкой оборонной компании Repkon будут производить около 30% всех 155 мм артиллерийских снарядов американского производства до 2025 года. Кроме того, Министерство обороны закупило 116 тыс боеприпасов у турецкой компании Arca Defense с поставкой в этом году, и в ближайшее время ожидаются дальнейшие закупки.

Усилия США и Европы являются частью гонки, чтобы догнать Москву, чья военная машина позволила ей произвести или закупить, по некоторым оценкам, 4 млн боеприпасов в этом году. В противоположность этому, ЕС планирует утроить производство артиллерийских снарядов до примерно 1,4 млн. единиц.

Спрос на оружие в мире растет

Немецкий производитель танковых запчастей Renk сообщил о рекордно высоком количестве заказов.

Баварский производитель коробок передач и трансмиссий для танков и фрегатов, 70% доходов которого приходится на военные заказы, сообщил о росте заказов в 2023 году почти на треть, до 1,3 млрд евро.

Европейский Союз выделил немецкому оборонному концерну Rheinmetall, желающему построить завод в Украине, более 130 млн евро финансирования для увеличения производства боеприпасов.

Сколько снарядов может получить Украина?

С заявлением по этому поводу выступил шеф чешской дипломатии Ян Липовский.

Он обратил внимание на то, что возглавляемая Прагой инициатива, предусматривающая закупку около 800 тыс снарядов за пределами Евросоюза, имеет успехи, а также набирает обороты.

Мы можем сделать гораздо больше, чем первоначально объявленное количество (в 800 тысяч — ред.), — сказал Липовский, назвав потенциальным объемом 1,5 млн снарядов.

Глава МИД Чехии также подчеркнул, что инициатива его страны сама по себе не будет достаточной для поддержки Украины.

Что также важно понимать, финансирование первых поставок нужно начать до отправки грузов.

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