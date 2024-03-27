США договариваются с Турцией про закупку тротила для увеличения производства артснарядов

Поставки взрывчатых веществ из Турции будут иметь решающее значение для производства боеприпасов калибра 155-м в США.

Турецкий тротил утроит производство артснарядов в США

США ведут переговоры по увеличению закупок взрывчатых веществ в Турции для наращивания производства артиллерийских снарядов, поскольку союзники пытаются доставить крайне необходимые боеприпасы в Украину.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с ходом переговоров.

Отмечается, что турецкие поставки тринитротолуола , известного как тротил, и нитрогуанидина, используемого в качестве топлива, будут иметь решающее значение для производства боеприпасов калибра 155-мм по стандартам НАТО — потенциально утроят производство.

По словам журналистов, двухлетняя война в Украине спровоцировала всплеск мирового спроса на боеприпасы, а западные союзники пытаются поставлять их Киеву, пополняя истощенные запасы. Всплеск спроса привел к отставанию в исполнении мировых заказов и создал погрузку на оборонные цепи поставки, особенно на такие компоненты, как тротил.

В то же время, Турция уже на пути к тому, чтобы стать крупнейшим продавцом артиллерийских снарядов в США уже в этом году.

В статье указано, что заключение соглашения с Анкарой также обнажает хрупкий баланс между союзниками по НАТО, отношения между которыми обострились из-за российского вторжения и многомесячной блокады Турцией вступления Швеции в альянс.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган планирует посетить Белый дом 9 мая впервые с момента вступления в должность президента Джо Байдена, поскольку оба лидера налаживают военные связи. Одобрение Турцией членства Швеции в НАТО в этом году расчистило путь для Вашингтона к подписанию соглашения о продаже Анкаре американских военных самолетов F-16, ракет и бомб на сумму 23 млрд долл. Поделиться

Партнерство по производству боеприпасов будет построено на этом: в конце февраля Пентагон сообщил, что заключил контракт с General Dynamics Ordnance and Tactical Systems на строительство трех линий по производству металлических частей 155-мм снарядов в Техасе, в том числе с турецкими субподрядчиками. Запуск завода в Меските, штат Техас, намечен на июнь.

Ожидается, что производственные линии турецкой оборонной компании Repkon будут производить около 30% всех 155 мм артиллерийских снарядов американского производства до 2025 года. Кроме того, Министерство обороны закупило 116 тыс боеприпасов у турецкой компании Arca Defense с поставкой в этом году, и в ближайшее время ожидаются дальнейшие закупки.

Усилия США и Европы являются частью гонки, чтобы догнать Москву, чья военная машина позволила ей произвести или закупить, по некоторым оценкам, 4 млн боеприпасов в этом году. В противоположность этому, ЕС планирует утроить производство артиллерийских снарядов до примерно 1,4 млн. единиц.

Спрос на оружие в мире растет

Немецкий производитель танковых запчастей Renk сообщил о рекордно высоком количестве заказов.

Баварский производитель коробок передач и трансмиссий для танков и фрегатов, 70% доходов которого приходится на военные заказы, сообщил о росте заказов в 2023 году почти на треть, до 1,3 млрд евро. Поделиться

Европейский Союз выделил немецкому оборонному концерну Rheinmetall, желающему построить завод в Украине, более 130 млн евро финансирования для увеличения производства боеприпасов.

Сколько снарядов может получить Украина?

С заявлением по этому поводу выступил шеф чешской дипломатии Ян Липовский.

Он обратил внимание на то, что возглавляемая Прагой инициатива, предусматривающая закупку около 800 тыс снарядов за пределами Евросоюза, имеет успехи, а также набирает обороты.

Мы можем сделать гораздо больше, чем первоначально объявленное количество (в 800 тысяч — ред.), — сказал Липовский, назвав потенциальным объемом 1,5 млн снарядов.

Глава МИД Чехии также подчеркнул, что инициатива его страны сама по себе не будет достаточной для поддержки Украины.