Финляндия совместно со странами НАТО планирует строительство завода по производству тротила
Категория
Мир
Дата публикации

Финляндия совместно со странами НАТО планирует строительство завода по производству тротила

Тротил
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Источник:  Yle

Финляндия хочет поскорее построить завод по производству тротила. Проект будет общий с другими членами НАТО. Война России против Украины увеличила спрос на взрывчатые вещества.

Финляндия построит завод по производству тротила

Страна ведет переговоры на этот счет с другими членами Североатлантического альянса.

Об этом рассказал финскому изданию Yle министр обороны Финляндии Антти Хакканен.

Тротил — взрывчатое вещество, используемое, в частности, в артиллерийских и минометных снарядах. Его массовое производство значительно дешевле новых взрывчатых веществ. На сегодняшний день количество тротиловых взрывчатых веществ в Европе считается почти критическим. Единый тротиловый завод в ЕС расположен в Польше, но его объемы производства недостаточны для удовлетворения высокого спроса, пишет Yle.

Нам нужно гораздо больше производства взрывчатых веществ. Вот почему мы должны всерьез рассмотреть роль отечественной промышленности в этом. Решение нужно принимать сейчас, чтобы производство могло начаться через год или два.

Антти Хакканен

Антти Хакканен

Министр обороны Финляндии

По словам министра, причина так торопиться — то, что все еще идет война в Украине. Тротиловые взрывчатые вещества имеют решающее значение для ситуации в Украине.

Завод представляет собой совместный проект с другими странами НАТО. Пока еще идут исследования, где этот завод можно построить. Первые выводы ожидаются уже весной.

Министр обороны Финляндии подчеркнул, что выиграет тот, у кого есть сырье.

Россия вместе со своими союзниками знает, что они могут выиграть эту войну на истощение. Тот, у кого первым закончатся боеприпасы и сырье для них, проиграет. У того, у кого их будет достаточно, может выиграть войну.

Турецкий тротил утроит производство артснарядов в США

США ведут переговоры об увеличении закупок взрывчатых веществ в Турции для наращивания производства артиллерийских снарядов, поскольку союзники пытаются доставить крайне необходимые боеприпасы в Украину.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с ходом переговоров.

Отмечается, что турецкие поставки тринитротолуола, известного как тротил, и используемого в качестве горючего нитрогуанидина будут иметь решающее значение для производства боеприпасов калибра 155-мм по стандартам НАТО — потенциально утроят производство.

По словам журналистов, двухлетняя война в Украине спровоцировала всплеск мирового спроса на боеприпасы, а западные союзники пытаются поставлять их Киеву, пополняя истощенные запасы. Всплеск спроса привел к отставанию в исполнении мировых заказов и создал погрузку на оборонные цепи поставки, особенно на такие компоненты как тротил.

В то же время, Турция уже на пути к тому, чтобы стать крупнейшим продавцом артиллерийских снарядов в США уже в этом году.

В статье указано, что заключение соглашения с Анкарой также обнажает хрупкий баланс между союзниками по НАТО, отношения между которыми обострились из-за российского вторжения и многомесячной блокады Турцией вступления Швеции в альянс.

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