Финляндия совместно со странами НАТО планирует строительство завода по производству тротила

Финляндия хочет поскорее построить завод по производству тротила. Проект будет общий с другими членами НАТО. Война России против Украины увеличила спрос на взрывчатые вещества.
Финляндия построит завод по производству тротила
Страна ведет переговоры на этот счет с другими членами Североатлантического альянса.
Об этом рассказал финскому изданию Yle министр обороны Финляндии Антти Хакканен.
Тротил — взрывчатое вещество, используемое, в частности, в артиллерийских и минометных снарядах. Его массовое производство значительно дешевле новых взрывчатых веществ. На сегодняшний день количество тротиловых взрывчатых веществ в Европе считается почти критическим. Единый тротиловый завод в ЕС расположен в Польше, но его объемы производства недостаточны для удовлетворения высокого спроса, пишет Yle.
Завод представляет собой совместный проект с другими странами НАТО. Пока еще идут исследования, где этот завод можно построить. Первые выводы ожидаются уже весной.
Министр обороны Финляндии подчеркнул, что выиграет тот, у кого есть сырье.
Россия вместе со своими союзниками знает, что они могут выиграть эту войну на истощение. Тот, у кого первым закончатся боеприпасы и сырье для них, проиграет. У того, у кого их будет достаточно, может выиграть войну.
Турецкий тротил утроит производство артснарядов в США
США ведут переговоры об увеличении закупок взрывчатых веществ в Турции для наращивания производства артиллерийских снарядов, поскольку союзники пытаются доставить крайне необходимые боеприпасы в Украину.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с ходом переговоров.
Отмечается, что турецкие поставки тринитротолуола, известного как тротил, и используемого в качестве горючего нитрогуанидина будут иметь решающее значение для производства боеприпасов калибра 155-мм по стандартам НАТО — потенциально утроят производство.
По словам журналистов, двухлетняя война в Украине спровоцировала всплеск мирового спроса на боеприпасы, а западные союзники пытаются поставлять их Киеву, пополняя истощенные запасы. Всплеск спроса привел к отставанию в исполнении мировых заказов и создал погрузку на оборонные цепи поставки, особенно на такие компоненты как тротил.
В то же время, Турция уже на пути к тому, чтобы стать крупнейшим продавцом артиллерийских снарядов в США уже в этом году.
В статье указано, что заключение соглашения с Анкарой также обнажает хрупкий баланс между союзниками по НАТО, отношения между которыми обострились из-за российского вторжения и многомесячной блокады Турцией вступления Швеции в альянс.
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