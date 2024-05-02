Артиллерийские бригады ВСУ на востоке Украины вынуждены наблюдать за постепенным продвижением оккупационной армии РФ не могут помешать этому из-за острой нехватки боеприпасов.
Как нехватка артиллерийских боеприпасов мешает ВСУ остановить наступление армии РФ
В материале издания отмечается, что подавляющее количество артиллерийских подразделений ВСУ до сих пор продолжает ожидать получения артиллерийских боеприпасов от США и западных партнеров.
Журналисты подчеркивают, что в настоящее время оккупационная армия РФ имеет гораздо большую огневую мощь и постепенно продвигается в районе Авдеевки Донецкой области.
Кроме этого военные преступники армии РФ постепенно продвигаются к западу от Бахмута.
При этом, по словам украинских военных, которые находятся на позициях в 8 км от линии фронта, неизвестно, когда ждать новых вражеских обстрелов.
Рядовой Игорь Бойчак сказал, что он и его собратья рассчитывают на то, что находящиеся дальше по линии фронта военные смогут привезти больше боеприпасов.
По его словам, с начала года поставки боеприпасов его подразделения улучшились.
Что известно о тактике обстрелов российских окупантов
Также бойцы, находящиеся на одной из позиций, говорят, что Россия обстреливает их постоянно, а сами атаки неожиданны.
По словам солдат, российские дроны являются постоянной угрозой, а из-за нехватки человеческого ресурса на фронте военных некому заменить, из-за чего они чувствуют себя устало.
В свою очередь, командир батальона той же бригады на условиях анонимности заявил, что небольшие тактические успехи РФ еще не означают значительного стратегического преимущества.
Однако он признал, что Россия может бросить в бой гораздо больше войск, чем Украина, пытаясь перехватить инициативу.
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