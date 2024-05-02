Артиллерийские бригады ВСУ на востоке Украины вынуждены наблюдать за постепенным продвижением оккупационной армии РФ не могут помешать этому из-за острой нехватки боеприпасов.

Как нехватка артиллерийских боеприпасов мешает ВСУ остановить наступление армии РФ

Если сравнивать с началом (полномасштабного вторжения), когда мы выпускали до 100 снарядов в день, то сейчас, когда мы выпускаем 30 снарядов, это роскошь, — объясняет командир пушки 148 отдельной артиллерийской бригады Александр Козаченко. Поделиться

В материале издания отмечается, что подавляющее количество артиллерийских подразделений ВСУ до сих пор продолжает ожидать получения артиллерийских боеприпасов от США и западных партнеров.

Журналисты подчеркивают, что в настоящее время оккупационная армия РФ имеет гораздо большую огневую мощь и постепенно продвигается в районе Авдеевки Донецкой области.

Кроме этого военные преступники армии РФ постепенно продвигаются к западу от Бахмута.

При этом, по словам украинских военных, которые находятся на позициях в 8 км от линии фронта, неизвестно, когда ждать новых вражеских обстрелов.

Рядовой Игорь Бойчак сказал, что он и его собратья рассчитывают на то, что находящиеся дальше по линии фронта военные смогут привезти больше боеприпасов.

Если привезут хорошее количество, значит, кто-то где-то прихватил немного больше для нас, чтобы мы могли немного больше стрелять, — объясняет военный. Поделиться

По его словам, с начала года поставки боеприпасов его подразделения улучшились.

Что известно о тактике обстрелов российских окупантов

Также бойцы, находящиеся на одной из позиций, говорят, что Россия обстреливает их постоянно, а сами атаки неожиданны.

У нас может быть спокойная ночь и мы просто наблюдаем, а может быть, что мы бежим к пушкам 15-20 раз. И то же днем, — объясняет Бойчак. Поделиться

По словам солдат, российские дроны являются постоянной угрозой, а из-за нехватки человеческого ресурса на фронте военных некому заменить, из-за чего они чувствуют себя устало.

Я хотел бы уехать хотя бы на неделю и отдохнуть, но мы продолжаем работать столько, сколько нужно, подчеркнул Бойчак. Поделиться

В свою очередь, командир батальона той же бригады на условиях анонимности заявил, что небольшие тактические успехи РФ еще не означают значительного стратегического преимущества.

Однако он признал, что Россия может бросить в бой гораздо больше войск, чем Украина, пытаясь перехватить инициативу.