Журналисты издания The Hil со ссылкой на западных аналитиков и чиновников отмечают, что оккупационная армия РФ максимально увеличила интенсивность боевых действий в войне против Украины в преддверии поступления военной помощи от США.

Кремль стремится максимально использовать время для поступления военной помощи от США

Журналисты издания отмечают, что на прошлой неделе оккупационная армия РФ захватила несколько населенных пунктов на востоке Украины и намерена в ближайшие дни продолжать продвижение.

Отмечается, что ракетные удары и атаки дронов оккупационной армии РФ становятся все более эффективными, поскольку украинским военным не хватает вооружений для отражения вражеских атак.

Но возможность для России использовать слабость Украины быстро исчезает, и у нее остается мало времени, прежде чем американское оружие наполнит поле боя и активизирует украинские силы, подчеркивается в материале издания. Поделиться

Эксперт аналитического центра Брукингского института Майкл О'Хенлон предполагает, что оккупационная армия РФ может в ближайшее время еще увеличить интенсивность боевых действий на 10-20%, прежде чем вооружения в рамках помощи от США достанутся Украине.

Улишний посол США в Украине Джон Гербст прогнозирует, что преступная армия РФ ускорит собственное наступление в Украине.

По его словам, это будет достаточно опасный период.

Однако он добавил, что, по его мнению, самый опасный момент уже пройден, учитывая, что украинцы, со своей стороны, активизировали использование оружия, которое они хранили с осени прошлого года, зная, что его запасы скоро будут пополнены.

Я думаю, что они потеряют очень небольшую территорию, или вообще не потеряют ее, в следующие две-три-четыре недели, прогнозирует Хербст. Поделиться

Что говорят в разведке США

По словам директора Нацразведки США Эврил Хейнс, российские кафиры демонстрируют все больший прогресс на поле боя в Украине, в частности в Харьковской и Донецкой областях.

По ее словам, своими успехами оккупационная армия РФ обязана технической помощи со стороны Китая.

Пекин, как подчеркнула Хейнс, продолжает снабжать России товарами двойного назначения.

Глава Национальной разведки США также отметила, что Россия ускорила темпы обновления военных мощностей.

Путин месяцами демонстрировал готовность начать переговоры с Киевом и Вашингтоном по поводу будущего Украины, но без каких-либо признаков того, что он готов пойти на значительные уступки, — подчеркнула Хейнс. Поделиться

При этом она отметила, что в настоящее время оккупационная армия РФ демонстрирует более агрессивную тактику, совершая атаки по стратегическим инфраструктурным объектам в Украине.

Кроме того, она добавила, что Путин "увеличил расходы на оборону почти до 7% ВВП, что почти вдвое превышает средний показатель за всю историю страны". В настоящее время оборонный бюджет РФ составляет примерно 25% всех расходов.