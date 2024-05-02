По словам военного аналитика Владислава Селезнева, оккупационная армия РФ прибегает к так называемым "банзай-штурмам" в районе Часового Яра в Донецкой области.
Что известно о безумных попытках армии РФ захватить Часов Яр
Аналитик подчеркнул, что оккупационная армия РФ продолжает проводить штурмы в окрестностях города и даже заходила на улицы Часового Яра, однако была выбита оттуда украинскими военными.
Что известно о "банзай-штурмах" российских оккупантов возле Часового Яра
По его словам, так называемые "банзай-штурмы" — это попытка окупантов на легком и скоростном транспорте, а также военной технике доставить в передовую как можно больше личного состава.
Аналитик предположил, что российские оккупанты в ближайшее время, скорее всего, изменят тактику.
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