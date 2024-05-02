Армия РФ терпит безумные потери из-за отчаянных штурмов в районе Часового Яра
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ терпит безумные потери из-за отчаянных штурмов в районе Часового Яра

Военный ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам военного аналитика Владислава Селезнева, оккупационная армия РФ прибегает к так называемым "банзай-штурмам" в районе Часового Яра в Донецкой области.

Что известно о безумных попытках армии РФ захватить Часов Яр

Аналитик подчеркнул, что оккупационная армия РФ продолжает проводить штурмы в окрестностях города и даже заходила на улицы Часового Яра, однако была выбита оттуда украинскими военными.

В настоящее время микрорайон "Канал" больше всего страдает от вражеских "банзай-штурмов". Враг даже заходит на улицы, расположенные на востоке этого микрорайона. Но каждый раз получает оплеухи от украинских операторов боевых машин и FPV-дронов, вынужденный отступать, теряя как технику, так и личный состав, — подчеркнул аналитик.

Что известно о "банзай-штурмах" российских оккупантов возле Часового Яра

По его словам, так называемые "банзай-штурмы" — это попытка окупантов на легком и скоростном транспорте, а также военной технике доставить в передовую как можно больше личного состава.

Подразумевается, когда на вражескую технику загружается максимальное количество личного состава. Чтобы короткие дистанции преодолевать на максимальной скорости, пытаясь избежать украинских дронов, мин или артиллерии. Иногда враг имеет успехи, но все чаще они терпят безумные потери и не имеют успехов, — подчеркнул Селезнев.

Аналитик предположил, что российские оккупанты в ближайшее время, скорее всего, изменят тактику.

В ближайшей перспективе даже в прямых штурмах, а в попытках неприятеля обойти с флангов. Ведь напрямую враг ничего не может сделать, а вот, обходя с флангов, особенно с юга, там есть определенные угрожающие тенденции, — объясняет Селезнев.

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