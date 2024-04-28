Почему РФ стремится любой ценой захватить Часов Яр — ответ западных аналитиков
Категория
Украина
Дата публикации

Почему РФ стремится любой ценой захватить Часов Яр — ответ западных аналитиков

Военный ВСУ
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Источник:  Sky News

Оккупационная армия РФ стремится любой ценой захватить Часов Яр, расположенный менее чем в 10 км от Бахмута на Донетчине.

Зачем российские оккупанты отчаянно пытаются захватить Часов Яр

Российские войска продвигаются вперед на востоке Украины после захвата Авдеевки в феврале и поглощают деревни в этом районе. Но Часов Яр является ключевой целью для России, использующей группировки из более 20 тыс. солдат для наступления на город, — говорится в материале издания.

Подчеркивается, что украинские военные уступают оккупационной армии РФ по количеству вооружений и численности личного состава.

Однако преимуществами ВСУ является расположение Часового Яра, который размещается на возвышенности, выступающей в качестве оборонительной линии.

Этот город является самой высокой точкой в этом районе и разделен на востоке каналом "Северский Донец — Донбасс".

В материале издания подчеркивается, что украинские военные использовали Часов Яр в качестве опорного пункта еще с начала вторжения оккупационной армии РФ на Донбасс в 2014 году.

В городе размещался ключевой военный госпиталь, а также штаб Операции объединенных сил.

После масштабного вторжения российских окупантов Времен Яр использовался как центр перегруппировки и база огневой поддержки.

Есть еще одна причина, почему Россия нацелилась на город. Захват Временного Яра открыл бы путь к более широкому наступлению России в Донецкой области, которая сейчас на 50% находится под российским контролем. Россия уже достигла окраин Часового Яра, и украинские официальные лица предупредили, что Москва хочет захватить город к российскому военному празднику 9 мая, — отмечается в публикации.

Что говорят аналитики

По прогнозам аналитиков из Института изучения войны (ISW), в ближайшие недели следует ожидать получения оккупационной армией РФ в Украине значительных тактических преимуществ на фронте.

Однако при этом российские военные преступники вряд ли смогут добиться разгрома ВСУ.

По оценке аналитиков, прибытие американской помощи на фронт в ближайшие недели позволит украинским войскам решить текущие проблемы.

Однако к этому времени российские оккупанты будут пытаться дестабилизировать ВСУ и попытаются закрепиться на новых позициях.

Российские войска способны добиться значительных тактических успехов в районе Авдеевки и оперативно важной цели — захват города Часов Яр. Однако ни одно из этих усилий вряд ли перерастет в оперативно важное проникновение в ближайшей перспективе, не говоря уже о том, чтобы привести к краху оборонительной линии ВСУ в Донецкой области, — подчеркивается в отчете аналитиков.

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