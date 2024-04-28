Оккупационная армия РФ стремится любой ценой захватить Часов Яр, расположенный менее чем в 10 км от Бахмута на Донетчине.
Зачем российские оккупанты отчаянно пытаются захватить Часов Яр
Подчеркивается, что украинские военные уступают оккупационной армии РФ по количеству вооружений и численности личного состава.
Однако преимуществами ВСУ является расположение Часового Яра, который размещается на возвышенности, выступающей в качестве оборонительной линии.
Этот город является самой высокой точкой в этом районе и разделен на востоке каналом "Северский Донец — Донбасс".
В материале издания подчеркивается, что украинские военные использовали Часов Яр в качестве опорного пункта еще с начала вторжения оккупационной армии РФ на Донбасс в 2014 году.
В городе размещался ключевой военный госпиталь, а также штаб Операции объединенных сил.
После масштабного вторжения российских окупантов Времен Яр использовался как центр перегруппировки и база огневой поддержки.
Что говорят аналитики
По прогнозам аналитиков из Института изучения войны (ISW), в ближайшие недели следует ожидать получения оккупационной армией РФ в Украине значительных тактических преимуществ на фронте.
Однако при этом российские военные преступники вряд ли смогут добиться разгрома ВСУ.
По оценке аналитиков, прибытие американской помощи на фронт в ближайшие недели позволит украинским войскам решить текущие проблемы.
Однако к этому времени российские оккупанты будут пытаться дестабилизировать ВСУ и попытаются закрепиться на новых позициях.
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