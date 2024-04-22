Часов Яр и окрестности штурмуют 20-25 тысяч военных РФ — ОСУВ "Хортица"

Штурмовать Часов Яр Донецкой области и его окрестности пытаются примерно 20-25 тысяч военнослужащих РФ.

Ситуация во Часовом Яру

Спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» подполковник Назар Волошин в эфире «Суспільне. Студія» рассказал об обстановке в районе Часового Яра.

По его словам, на отрезке примерно напротив Часового Яра против ОСУВ «Хортица» воюют российские десантники из 217 парашютно-десантного полка 98 воздушно-десантной дивизии РФ.

Это где-то 20-25 тысяч российских военнослужащих пытаются штурмовать Часов Яр и окрестности населенных пунктов возле него. Назар Волошин Спикер ОСУВ «Хортица»

На этом направлении, по словам Волошина, только за минувшие сутки было зафиксировано 32 минометных и артиллерийских обстрела. Это вдвое меньше, чем в предыдущие сутки.

Противник заводит штурмовые группы планово для проведения будущих штурмов. Они проводят время от времени штурмы без закрепления на позициях. То есть, они не закрепляются, а поштурмовали и вернулись назад, — объяснил Волошин. Поделиться

По его словам, так противник проводит разведку и высчитывает места сил обороны, чтобы нанести удар.

Однако им это не удается, ведь украинская армия и Силы обороны наносят сокрушительные удары, и противник откатывается на свои предыдущие позиции, — отметил представитель ОСУВ «Хортица». Поделиться

Россияне хотят захватить Часов Яр до 9 мая

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 14 апреля заявил, что высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 апреля в интервью для NBC News также заявил, что Россия планирует захватить город к этой дате, а в июне начать контрнаступление.