Часов Яр и окрестности штурмуют 20-25 тысяч военных РФ — ОСУВ "Хортица"

Штурмовать Часов Яр Донецкой области и его окрестности пытаются примерно 20-25 тысяч военнослужащих РФ.
Ситуация во Часовом Яру
Спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» подполковник Назар Волошин в эфире «Суспільне. Студія» рассказал об обстановке в районе Часового Яра.
По его словам, на отрезке примерно напротив Часового Яра против ОСУВ «Хортица» воюют российские десантники из 217 парашютно-десантного полка 98 воздушно-десантной дивизии РФ.
На этом направлении, по словам Волошина, только за минувшие сутки было зафиксировано 32 минометных и артиллерийских обстрела. Это вдвое меньше, чем в предыдущие сутки.
По его словам, так противник проводит разведку и высчитывает места сил обороны, чтобы нанести удар.
Россияне хотят захватить Часов Яр до 9 мая
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 14 апреля заявил, что высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая.
Президент Украины Владимир Зеленский 21 апреля в интервью для NBC News также заявил, что Россия планирует захватить город к этой дате, а в июне начать контрнаступление.
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