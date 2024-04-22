Часів Яр та околиці штурмують 20-25 тисяч військових РФ — ОСУВ "Хортиця"

Штурмувати Часів Яр Донецької області та його околиці намагаються приблизно 20-25 тисяч військовослужбовців РФ.
Ситуація у Часовому Яру
Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» підполковник Назар Волошин в ефірі «Суспільне. Студія» розповів про обстановку в районі Часового Яру.
За його словами, на відтинку приблизно навпроти Часового Яру проти ОСУВ «Хортиця» воюють російські десантники із 217 парашутно-десантного полку 98 повітряно-десантної дивізії РФ.
На цьому напрямку, за словами Волошина, лише за минулу добу було зафіксовано 32 мінометних і артилерійських обстрілів. Це вдвічі менше, ніж попередньої доби.
За його словами, так противник проводить розвідку і вираховує місця Сил оборони, щоб завдати удару.
Росіяни хочуть захопити Часів Яр до 9 травня
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 14 квітня заявив, що вище російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня.
Президент України Володимир Зеленський 21 квітня в інтерв'ю для NBC News також заявив, що Росія планує захопити місто до цієї дати, а у червні почати контрнаступ.
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