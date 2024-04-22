Часів Яр та околиці штурмують 20-25 тисяч військових РФ — ОСУВ "Хортиця"

Штурмувати Часів Яр Донецької області та його околиці намагаються приблизно 20-25 тисяч військовослужбовців РФ.

Ситуація у Часовому Яру

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» підполковник Назар Волошин в ефірі «Суспільне. Студія» розповів про обстановку в районі Часового Яру.

За його словами, на відтинку приблизно навпроти Часового Яру проти ОСУВ «Хортиця» воюють російські десантники із 217 парашутно-десантного полку 98 повітряно-десантної дивізії РФ.

Це десь 20-25 тисяч військовослужбовців російських намагаються штурмувати Часів Яр і околиці населених пунктів біля нього. Назар Волошин Речник ОСУВ «Хортиця»

На цьому напрямку, за словами Волошина, лише за минулу добу було зафіксовано 32 мінометних і артилерійських обстрілів. Це вдвічі менше, ніж попередньої доби.

Противник заводить штурмові групи планово для проведення майбутніх штурмів. Вони проводять час від часу штурми без закріплення на позиціях. Тобто вони не закріплюються, а поштурмували й повернулись назад, — пояснив Волошин. Поширити

За його словами, так противник проводить розвідку і вираховує місця Сил оборони, щоб завдати удару.

Однак їм це не вдається, адже українська армія і Сили оборони завдають нищівних ударів, і противник відкочується на свої попередні позиції, — зазначив речник ОСУВ «Хортиця». Поширити

Росіяни хочуть захопити Часів Яр до 9 травня

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 14 квітня заявив, що вище російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня.

Президент України Володимир Зеленський 21 квітня в інтерв'ю для NBC News також заявив, що Росія планує захопити місто до цієї дати, а у червні почати контрнаступ.