Буданов попереджає про ускладнення ситуації на фронті найближчим часом

Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що Україну чекає «досить важка» ситуація найближчим часом.
Що прогнозує голова ГУР щодо ситуації на фронті
За його словами, йдеться про фронт в тому числі.
Чи зможе допомога США переломити хід війни в Україні
Видання зазначає, що багато чого залежатиме від того, як швидко американська допомога дійде до лінії фронту. Через те, що пакет допомоги був заблокований у Конгресі протягом шести місяців, ЗСУ боролися з дедалі гострішою нестачею боєприпасів і живої сили, в той час як сили Кремля використовували свою перевагу.
За словами Миколи Бєлєскова, наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень у Києві, ця допомога дає перепочинок українським військовим і допоможе їм сповільнити просування Кремля, вести "ефективну оборону" і мінімізувати втрати. Але для того, щоб піти далі, необхідна більша допомога, а це складна перспектива в США з огляду на опір республіканців у Конгресі.
Президент Володимир Зеленський заявив, що із наданням американської допомоги в України є всі шанси стабілізувати ситуацію і перехопити ініціативу.
Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни зазначають, що навіть якщо американська техніка буде доставлена швидко, транспортна логістика, швидше за все, означатиме, що допомога "не почне впливати на ситуацію на лінії фронту протягом декількох тижнів".
Українцям завдано серйозної шкоди, а їхні збройні сили слабші, ніж були б за іншої ситуації. Однак, принаймні зараз, завдяки значним вливанням американської допомоги, українці повинні бути в змозі стабілізувати ситуацію, — написав Філліпс О'Брайен, професор стратегічних досліджень в Університеті Сент-Ендрюса в Шотландії.
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