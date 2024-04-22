Буданов попереджає про ускладнення ситуації на фронті найближчим часом
Категорія
Україна
Дата публікації

Буданов попереджає про ускладнення ситуації на фронті найближчим часом

ЗСУ
Джерело:  ВВС News Україна

Керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що Україну чекає «досить важка» ситуація найближчим часом.

Що прогнозує голова ГУР щодо ситуації на фронті

Нас чекає досить важка, за нашою оцінкою, ситуація найближчим часом. Але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми з середини травня будуть, — сказав він.

За його словами, йдеться про фронт в тому числі.

Це комплексний підхід, тому що росіяни будуть використовувати комплексний підхід. Вони проводять комплексну операцію. Не будемо ми про це з вами довго розмовляти, але це важкий період буде.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

голова ГУР

Чи зможе допомога США переломити хід війни в Україні

Видання зазначає, що багато чого залежатиме від того, як швидко американська допомога дійде до лінії фронту. Через те, що пакет допомоги був заблокований у Конгресі протягом шести місяців, ЗСУ  боролися з дедалі гострішою нестачею боєприпасів і живої сили, в той час як сили Кремля використовували свою перевагу.

За словами Миколи Бєлєскова, наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень у Києві, ця допомога дає перепочинок українським військовим і допоможе їм сповільнити просування Кремля, вести "ефективну оборону" і мінімізувати втрати. Але для того, щоб піти далі, необхідна більша допомога, а це складна перспектива в США з огляду на опір республіканців у Конгресі.

Питання в тому, чи буде допомога і в якому обсязі в 2025 році і далі — оскільки стратегія Путіна полягає в тому, щоб перечекати, — каже він.

Президент Володимир Зеленський заявив, що із наданням американської допомоги в України є всі шанси стабілізувати ситуацію і перехопити ініціативу.

Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни зазначають, що навіть якщо американська техніка буде доставлена швидко, транспортна логістика, швидше за все, означатиме, що допомога "не почне впливати на ситуацію на лінії фронту протягом декількох тижнів".

Українцям завдано серйозної шкоди, а їхні збройні сили слабші, ніж були б за іншої ситуації. Однак, принаймні зараз, завдяки значним вливанням американської допомоги, українці повинні бути в змозі стабілізувати ситуацію, — написав Філліпс О'Брайен, професор стратегічних досліджень в Університеті Сент-Ендрюса в Шотландії.

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